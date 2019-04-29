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    В Аргентині через страйк скасували понад 300 авіарейсів

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    В Аргентині через страйк скасували понад 300 авіарейсів

    Скасування рейсів торкнеться 350 авіаперевезень і 22 тис. пасажирів

    Аргентинський авіаперевізник, який контролюється урядом, Aerolineas Argentinas у неділю повідомив, що вони змушені скасувати всі заплановані рейси на вівторок, 30 квітня 2019.

    Про це повідомляє Reuters.

    Повідомляється, що скасування рейсів пов'язане з загальнонаціональним страйком профспілок, які виступають проти жорсткої програми економії президента країни Маурсіо Макрі.

    Ця 24-годинна перерва в роботі зможе закрити велику частину економіки Аргентини, яка постраждала від рецесії та інфляції, що викликана спробами Макрі відновити свій імідж напередодні виборів, де він має намір йти на другий термін.

    У заяві авіакомпанії сказано, що скасування рейсів торкнеться 350 авіаперевезень і 22 тис. пасажирів. Також вони додали, що вже перенесли понад 40% клієнтів, які постраждали від скасування.

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