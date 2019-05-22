  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Аргентині почався суд над екс-президентом у справі щодо відмивання грошей

    • Розсилка
    Екс-президента Аргентини судитимуть за корупцію - В Аргентині почався суд над екс-президентом у справі щодо відмивання грошей
    Екс-президента Аргентини судитимуть за корупцію

    Кіршнер обіймала посаду аргентинського президента з 2007 по 2015 роки

    У Буенос-Айресі розпочався суд над колишнім президентом Аргентини, а зараз сенатором, Крістіною Кіршнер у справі щодо відмивання грошей.

    Про це повідомляє BBC.

    «У вівторок в Буенос-Айресі розпочався суд над екс-президентом та нинішнім сенатором Аргентини Крістіною Кіршнер. Її звинувачують у злочинній змові з метою відмивання», - йдеться в повідомленні.

    Кіршнер звинувачують в отриманні мільйонних хабарів від бізнесменів за контракти, пов’язані з масштабними державними роботами. За словами прокурора Карлоса Сторнеллі, йдеться про хабарі загальною сумою в 160 мільйонів доларів США.

    Зазначається, що в Аргентині колишні президенти не можуть бути ув’язнені через їх недоторканність. Навіть якщо Кіршнер визнають винною у скоєнні злочину, без повного зняття недоторканності її не можна буде посадити у в’язницю. Водночас у серпні аргентинський Сенат частково зняв з неї недоторканність.

    Як відомо, Крістіна Кіршнер перебувала на посаді президента Аргентини з 2007 по 2015 рік.

    Читайте також
    суд президент корупція Аргентина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ