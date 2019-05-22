В Аргентині почався суд над екс-президентом у справі щодо відмивання грошей



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Екс-президента Аргентини судитимуть за корупцію

Кіршнер обіймала посаду аргентинського президента з 2007 по 2015 роки

У Буенос-Айресі розпочався суд над колишнім президентом Аргентини, а зараз сенатором, Крістіною Кіршнер у справі щодо відмивання грошей.

Про це повідомляє BBC.

«У вівторок в Буенос-Айресі розпочався суд над екс-президентом та нинішнім сенатором Аргентини Крістіною Кіршнер. Її звинувачують у злочинній змові з метою відмивання», - йдеться в повідомленні.

Кіршнер звинувачують в отриманні мільйонних хабарів від бізнесменів за контракти, пов’язані з масштабними державними роботами. За словами прокурора Карлоса Сторнеллі, йдеться про хабарі загальною сумою в 160 мільйонів доларів США.

Зазначається, що в Аргентині колишні президенти не можуть бути ув’язнені через їх недоторканність. Навіть якщо Кіршнер визнають винною у скоєнні злочину, без повного зняття недоторканності її не можна буде посадити у в’язницю. Водночас у серпні аргентинський Сенат частково зняв з неї недоторканність.

Як відомо, Крістіна Кіршнер перебувала на посаді президента Аргентини з 2007 по 2015 рік.