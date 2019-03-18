В атмосфері Землі вибухнув метеорит



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Ілюстративне фото: nasa.gov

Фахівці NASA заявили, що потужність вибуху поступається лише вогненній кулі, яка пролетіла над Челябінськом (Росія) шість років тому

У грудні 2018 року над Беринговим морем стався другий за потужністю за останні 30 років вибух метеорита. Про це повідомляє ВВС.

Фахівці NASA заявили, що потужність вибуху поступається лише вогненній кулі, яка пролетіла над Челябінськом (Росія) шість років тому.

Вчені уточнили, що інцидент стався 18 грудня приблизно опівдні. Космічний об'єкт розміром в кілька метрів врізався в атмосферу на швидкості 32 км/с і вибухнув у 25,6 км від поверхні Землі. Енергія удару склала 173 кілотонн і в десять разів перевищила викид енергії від вибуху в Хіросімі.

Проте інцидент залишився непоміченим через географічну віддаленість місця вибуху.

У свою чергу офіцер планетної оборони в NASA Ліндлі Джонсон розповів, що такі явища можна спостерігати лише кілька раз в 100 років і зазначив, що велика кількість води на Землі захищає планету від таких пригод.

Метеорит пролетів недалеко від маршрутів, які цивільні літаки використовують для сполучення між Північною Америкою та Азією.

Нагадаємо, в Центрі NASA з вивчення небесних тіл, який розташований в Лабораторії реактивного руху в Пасадіні (штат Каліфорнія), заявили, що астероїд, ширина якого сягає близько 39 метрів, на цьому тижні пролетить повз Землю. Небесне тіло наблизиться до нашої планети на відстань, яка менша відстані до Місяця на десятки тисяч кілометрів. Розмір астероїда 2019 EA2 удвічі перевищує розмір метеора, який впав поблизу російського Челябінська у 2013 році.

Очікується, що астероїд максимально наблизиться до Землі 22 березня, спостерігати за ним можна буде сайті проекту віртуального телескопа.

Астероїд підійде до Землі на відстань 303 733 кілометрів, найменша відстань від Землі до Місяця становить 357 тисяч кілометрів. Він рухатиметься зі швидкістю 5 кілометрів на секунду, що полегшить спостереження за ним.