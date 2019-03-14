NASA показало останню панораму марсоходу Opportunity, з яким втратили зв'язок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Opportunity пропрацював на Марсі 5352 сола

Американське аерокосмічне агентство (NASA) оприлюднило останнє панорамне зображення і знімки, отримані марсоходом Opportunity перед тим, як з ровером втратився зв'язок у червні 2018 року.

На панорамному знімку можна розгледіти внутрішній схил західного валу кратера Ендевор.

Зазначається, що Opportunity пропрацював на Марсі 5352 сола подолавши за цей час рекордні для планетоходів 45,16 кілометра.

При цьому, термін служби ровера оцінювався в 90 діб і тисячу метрів пройденого шляху.

За весь час роботи марсохід надіслав на Землю понад 217 тисяч зображень, в тому числі 15 кольорових панорам навколишньої місцевості.

Крім того, Opportunity встановив рекорд по пройденого шляху за один день на Марсі — 220 метрів.

Нагадаємо, у Долині Наполегливості, де розташовувався марсохід, 1 червня 2018 року почалася пилова буря, яка протягом кількох днів охопила територію площею 18 мільйонів квадратних кілометрів. Разом з тим виріс і рівень непрозорості марсіанської атмосфери: 10 червня він сягнув 10,8 тау, через що потік сонячного світла на батареї Opportunity сильно знизився.

Команді місії довелося призупинити всі наукові операції та перевести марсохід в режим енергоощадження.

Opportunity припинив виходити на зв’язок 10 червня і упродовж кількох місяців спроби зв’язатися з ним не дали результату. Ймовірно, ровер або пішов в сплячий режим, або стався збій в роботі годинника або передавача.

Зараз атмосфера поступово прояснюється і тау в околицях Opportunity оцінюється в 1,3, що вже досить для початку зарядки акумуляторів.

Спроби встановити зв’язок з ровером проводились кілька разів на день за допомогою мережі далекого космічного зв’язку і тривали до 13 лютого 2019 року: тоді місія марсохода Opportunity офіційно завершилася.