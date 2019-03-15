NASA шукає нову ракету для запуску корабля на Місяць
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Американці готують експедицію на Місяць на червень 2020 року
Надважку ракету-носій Space Launch System навряд запустять у перший політ в червні 2020 року. Для запуску «місячного» корабля «Оріон» NASA може застосувати іншу ракету.
Керівник NASA Джим Брайденстайн заявив під час слухань в сенаті, що перспективна американська ракета Space Launch System (SLS) швидше за все не зможе виконати перший політ в червні 2020 року, як планували раніше, повідомляє Wired.
«Я думаю, що ми, як агентство, повинні дотримуватися своїх зобов'язань. Ми повинні запустити політ навколо Місяця в червні 2020 року, але для дотримання цих термінів слід розглянути всі варіанти, включаючи комерційні ракети», - сказав Брайденстайн.
Цей запуск розглядали як важливу складову частини програми по створенню пілотованого космічного корабля «Оріон», який повинен стати інструментом освоєння супутника нашої планети.
Ракета SLS - одна з найважливіших частин масштабної програми Lunar Orbital Platform-Gateway, спрямованої на будівництво орбітальної станції навколо Місяця.