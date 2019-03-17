NASA опублікували нові знімки астероїда Бенну



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Знімки поверхні астероїда зроблені крупним планом

Апарат NASA OSIRIS-REx передав на Землю нові знімки астероїда Бенну.

Як повідомляється на сайті агентства, знімки поверхні астероїда зроблені крупним планом.

Зазначається, що знімки були отримані 25 лютого, коли апарат знаходився на відстані 1,8 кілометра від поверхні Бенну.

На знімку зліва розташувався територія шириною 180 метрів з камінням, а також «ставочок», заповнений реголитом.

На верхньому зображенні можна помітити брилу шириною 15 метрів, а на нижньому – ставок з реголитом.

101955 Бенну (101955 Bennu) — навколоземний астероїд, що входить до групи Аполлона. Астероїд має радіус близько 262 м. Це один з тих космічних об'єктів, для яких вірогідність зіткнення із Землею досить висока. У 2135 році він виявиться на відстані близько 300 тисяч кілометрів від Землі.