До Землі ближче ніж Місяць наблизиться астероїд



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Ширина астероїда сягає близько 39 метрів

Астероїд, ширина якого сягає близько 39 метрів, на наступному тижні пролетить повз Землю. Небесне тіло наблизиться до нашої планети на відстань, яка менша відстані до Місяця на десятки тисяч кілометрів, повідомляє видання Сnet.

Зазначається, що розмір астероїда 2019 EA2 вдвічі перевищує розмір метеора, який впав поблизу російського Челябінська у 2013 році.

Очікується, що астероїд максимально наблизиться до Землі 22 березня, спостерігати за ним можна буде сайті проекту віртуального телескопа.

Астероїд підійде до Землі на відстань 303 733 кілометрів, найменша відстань від Землі до Місяця становить 357 тисяч кілометрів.

Видання зазначає, що астероїд відноситься до малих за розміром. Такі типи метеорів проходять повз нашу планету «досить регулярно», водночас 2019 EA2 підійде до нашої планети досить близько.

Астероїд рухатиметься зі швидкістю 5 кілометрів на секунду, що полегшить спостереження за ним.

Джерело: Громадське