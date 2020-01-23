На Australian Open очікують погіршення стану повітря



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Мельбурн The Daily Mail

Австралія потерпає від масштабних лісових пожеж

На Відкритому чемпіонаті Австралії (покриття – хард, призовий фонд - $49 564 735) найближчими днями очікується погіршення стану повітря. Про це повідомило управління з охорони навколишнього середовища штату Вікторія.

Матчі тенісного турніру серії Grand Slam відбуваються в Мельбурні, який перебуває поряд з зонами масштабних лісових пожеж, від яких наразі потерпає Австралія. Підвищення рівня небезпеки очікується на найближчі три дні.

Напередодні старту основної сітки змагань організатори були вимушені скасувати тренування через велике задимлення повітря. А словенська тенісистка Даліла Якупович навіть знялася з кваліфікації турніру, оскільки їй стало зле під час матчу.

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Наразі організатори Australian Open не повідомляють про можливість переносу чи скасування матчів.