В Одесі від коронавірусу помер народний артист

Завгородній працював у театрі більше ніж 40 років

Прощання з артистом відбудеться 5 червня біля головного входу до театру музичної комедії

На 69-році життя від наслідків коронавірусної інфекції помер актор Одеського академічного театру музичної комедії, народний артист України Микола Завгородній.

Повідомляється, що з наслідками Covid-19 артист боровся понад два місяці, однак 3 червня його не стало.

«Микола Завгородній був із нами більш ніж 40 років. Такий колоритний, талановитий актор, який володів почуттям гумору, вмінням створити позитивний настрій і приємну атмосферу, приготувати смачну страву для великої компанії. Багато років Микола Завгородній захищав інтереси колективу театру як голова профспілкового комітету. Його доброзичливість розповсюджувалась на кожного працівника», – пише пресслужба театру.

Зазначається, що прощання з артистом відбудеться 5 червня біля головного входу до театру музичної комедії.

Народний артист України Микола Завгородній народився в 1953 році. Закінчив ГИТИС в 1980 році, після чого почав виступати в Одеському театрі музичної комедії. Грав у мюзиклах «Гра! Йде гра!» («Весілля Кречинського»), «Цілуй мене, Кет!», «Перше кохання Дон Жуана», «Летюча миша», «Бременські музиканти», «Пригоди Буратіно», «В джазі тільки дівчата», «Хаджибей або Любов до 3000 апельсинів», «Бал на честь короля», «Тітка Чарлея», «Сільва» та інших.

Після тяжкої хвороби пішов із життя Народний артист України Валерій Шептекіта, який започаткував шкалу мистецьких орієнтирів, яка багато в чому визначила засади Молодого театру.

Нагадаємо, 11 травня помер народний артист України ромського походження, виконавець однієї з головних ролей у легендарному фільмі «Циганка Аза» Ігор Крикунов. Його також забрав коронавірус.

Після тривалої хвороби пішов із життя відомий український актор театру й кіно, народний артист України Ярослав Гаврилюк.

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