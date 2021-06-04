ВООЗ заявила про брак вакцин за програмою Covax

Багаті країни обіцяли надати програмі 150 млн доз, але це не вирішить проблеми дефіциту

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила про можливі проблеми в реалізації програми Covax через брак доз вакцин проти коронавірусу Covid-19. Про це повідомляє France24.

Помічник гендиректора ВООЗ Брюс Ейлвард, який координує програму COVAX, повідомив, що між 129 країнами-учасниками розподілено 80 млн доз вакцини. Це на 200 мільйонів менше, ніж потрібно для закриття потреб. Багаті країни обіцяли надати програмі 150 млн доз, але це не вирішить проблеми дефіциту.

«Ми прогнозуємо нестачу, якщо не отримаємо дози. Ми все ще не на правильному шляху: у нас немає достатньої кількості доз із ряду країн, які ми повинні отримати в певні терміни, щоб допомогти світу вийти з цієї ситуації (пандемії коронавірусу – ред.)», – заявив Ейлвард.

За його словами, обіцянки пожертвувати 150 мільйонів доз вакцин через Covax були «чудовим початком», проте нині існують «дві великі проблеми».

«По-перше, дуже мало пожертвувань заплановані в період червень-липень, а це означає, що ми все ще матимемо проміжок дефіциту. Інша проблема полягає лише в обсязі. Якщо ми збираємось досягти рівень вакцинації принаймні у 30-40% населення світу цього року, то ми повинні вакцинувати ще 250 мільйонів людей в період від сьогодні до кінця вересня», – зазначив він.

Як повідомлялося, ініційована ВООЗ програма Covax покликана забезпечити справедливий розподіл 2 млрд доз вакцин проти коронавірусу до кінця 2021 року.

Тим часом, ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac, якою щеплюють українців.

Нагадаємо, на минулих вихідних в трьох містах України запрацювали центри вакцинації, де всі бажаючі можуть отримати щеплення препаратом Sinovac. Протягом цих вихідних у центрах вакцинували майже 5 тисяч українців.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр працюватиме щовихідні з 10 до 18.

Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації в Києві, який працює на базі Міжнародного виставкового центру, щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей.