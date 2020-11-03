В Австрії затримали 14 людей через напад у Відні

Триває вивчення усіх відео з місця теракту – є близько 1 терабайту даних, поки оброблено близько 50% відео, - поліція

Відразу після обшуку квартири злочинця відбулися 18 обшуків житла в оточенні нападника – у Відні та Нижній Австрії, - міністр

В Австрії поліція затримала 14 осіб з оточення ліквідованого терориста, який здійснив збройну атаку у центрі Відні 2 листопада. Про це заявив федеральний міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер під час пресконференції.

«Відразу після обшуку квартири злочинця відбулися 18 обшуків житла в оточенні нападника – у Відні та Нижній Австрії. У результаті 14 осіб тимчасово затримані, зараз їх допитують», – зазначив він.

За словами міністра, триває вивчення усіх відео з місця теракту – є близько 1 терабайту даних, поки оброблено близько 50% відео. На основі вже вивченого не можна сказати, що був другий нападник, окрім вбитого. «Відео, яке поки вдалося вивчити, не дає якихось вказівок на другого злочинця. Але повне вивчення ще не проведене, тому не можна точно сказати, скільки було злочинців», – сказав Негаммер.

Як повідомлялося, в Австрії оголосили триденну жалобу через теракт у Відні.

Нагадаємо, теракт у Відні здійснив 20-річний прихильник «Ісламської держави».

2 листопада у Відні група людей атакувала кілька об'єктів – ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.

За словами очевидців, зловмисник відкрив вогонь з рушниці, також було чутно вибухи. Всього, за словами поліції, вогонь відкривали у шести локаціях по місту. Терорист був застрелений, ще чотири були затримані.

У мережі з'явилося відео, на якому, імовірно, відбувається затримання терористів. Внаслідок теракту загинуло п'ять людей, 15 осіб отримали поранення.