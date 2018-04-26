У Білогірську ФСБ влаштувало для кримських татар «чорний четвер» – Чубаров

За словами голови Меджлісу, російські окупанти вторглися з обшуками в будинки кримськотатарських підприємців і меценатів

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров повідомив, що у Білогірську на території анексованого Росією Криму окупанти проводять масштабні обшуки у будинках ряду кримських татар. Про це він написав у четвер, 26 квітня, на своїй сторінці у соцмережі Facebook. «З раннього ранку 26 квітня проводяться тотальні



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За словами голови Меджлісу, російські окупанти вторглися з обшуками в будинки кримськотатарських підприємців і меценатів

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров повідомив, що у Білогірську на території анексованого Росією Криму окупанти проводять масштабні обшуки у будинках ряду кримських татар.

Про це він написав у четвер, 26 квітня, на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«З раннього ранку 26 квітня проводяться тотальні обшуки в Карасувбазарі (тепер - Білогірськ). Російські окупанти вторглися з обшуками в будинки кримськотатарських підприємців, меценатів, активістів кримськотатарського національного руху Алі Барієва, Асана Барієва, Ремзі Веліляєва, Ресуля Веліляєва, Екрема Веліляєва, Зери Веліляєвої, а також їхніх дорослих дітей, які проживають окремо», - розказав Чубаров.

За його словами, одночасно обшуки проводяться в інших регіонах Криму - в приміщеннях виробничих баз і десятків фірмових магазинів провідної кримської фірми по дистрибуції продуктів харчування в Криму «КримОпт», що належить братам Веліляєвим.

«За всіма місцями проведення обшуків зосереджені значні сили спецпідрозділів, оснащених стрілецькою зброєю, встановлені оточення по периметру місць проведення обшуків. Операцією керують співробітники ФСБ Росії», - повідомив голова Меджлісу.

Чубаров додав, що за інформацією з Криму, в Карасувбазарі/Білогірську біля офісу «КримОпту» зібралися близько 400 осіб, також і до інших місць проведення обшуків прибувають кримські татари.

Нагадаємо, раніше Кримська правозахисна група з посиланням на різні джерела повідомила, що протягом квітня у СІЗО Сімферополя померли неприродною смертю щонайменше чотири людини.

За інформацією Чубарова, серед них були двоє кримських татар.



