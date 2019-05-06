В Брунеї оголосили мораторій на смертну кару за гомосексуалізм



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До цього 3 квітня в Брунеї вступило в дію нове трактування традиційних ісламських законів

Султан Брунею Хассанал Болкіях відреагував на міжнародну хвилю критики нової інтерпретації законів шаріату

Султан Брунею Хассанал Болкіях наклав мораторій на застосування смертної кари за одностатевий секс.

До цього 3 квітня в країні вступило в дію нове трактування традиційних ісламських законів, які передбачало смерть через забивання камінням за одностатевий секс, подружню зраду і зґвалтування, пише інформаційне агентство Reuters.

Причиною відповідного кроку султана Болкіяха стала міжнародна хвиля критики нової інтерпретації законів шаріату, яку підтримали актор Джордж Клуні і музикант Елтон Джон.

Із 1957 року ніхто в Брунеї не був покараний за злочини шляхом застосування смертної кари. Хоча і до цього відповідний вирок в цій країні Південно-Східної Азії могли винести за продаж наркотиків і умисне вбивство.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй засудила «жорстокі і нелюдські» нові закони Брунею.