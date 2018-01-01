В Чехії вилучили з обігу шкільні атласи з зображенням Криму частиною РФ

Карту Європи з некоректним зображенням анексованого Криму виявили в одній зі шкіл Праги

Міністерство освіти Чехії вилучило з обігу випущений в 2017 році шкільний атлас, на якому анексований Крим позначений як територія Росії. Про це повідомляє прес-служба відомства. «Міністерство освіти вивчило ситуацію і прийняло рішення зняти атласи з використання в якості навчальних посібників. Наразі міністерство знаходиться в



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Карту Європи з некоректним зображенням анексованого Криму виявили в одній зі шкіл Праги

Міністерство освіти Чехії вилучило з обігу випущений в 2017 році шкільний атлас, на якому анексований Крим позначений як територія Росії.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

«Міністерство освіти вивчило ситуацію і прийняло рішення зняти атласи з використання в якості навчальних посібників. Наразі міністерство знаходиться в контакті з видавцями з питання якомога оперативнішого виправлення ситуації», — йдеться в повідомленні.

Карту Європи з некоректним зображенням анексованого Криму виявили в одній зі шкіл Праги.

Dnes jsem zašel do školy na Praze 1, kam bude chodit můj syn. A co tam mají za mapu Evropy ve třídě? Učitelka o tom ví, omlouvá se, ale prý jim tyto mapy poslalo ministerstvo. @Fbeyeee @U_kropka @nikorepi @YPerebyinis pic.twitter.com/CgO2Nxpnps — ppk (@prtprnkllr) 17 січня 2018 р.

Посол України в Чехії Євген Перебийніс заявив, що виробник карти вибачився щодо помилки.

«У відповідь на наш лист виробник карти надіслав посольству вибачення і повідомив про зняття некоректної карти з продажу і з веб-сайту компанії», — написав Перебийніс у Facebook.