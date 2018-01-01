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    В Чехії вилучили з обігу шкільні атласи з зображенням Криму частиною РФ

    Карту Європи з некоректним зображенням анексованого Криму виявили в одній зі шкіл Праги
    Міністерство освіти Чехії вилучило з обігу випущений в 2017 році шкільний атлас, на якому анексований Крим позначений як територія Росії. Про це повідомляє прес-служба відомства. «Міністерство освіти вивчило ситуацію і прийняло рішення зняти атласи з використання в якості навчальних посібників. Наразі міністерство знаходиться в
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    Карту Європи з некоректним зображенням анексованого Криму виявили в одній зі шкіл Праги

    Міністерство освіти Чехії вилучило з обігу випущений в 2017 році шкільний атлас, на якому анексований Крим позначений як територія Росії.

    Про це повідомляє прес-служба відомства.

    «Міністерство освіти вивчило ситуацію і прийняло рішення зняти атласи з використання в якості навчальних посібників. Наразі міністерство знаходиться в контакті з видавцями з питання якомога оперативнішого виправлення ситуації», — йдеться в повідомленні.

    Карту Європи з некоректним зображенням анексованого Криму виявили в одній зі шкіл Праги.

    Посол України в Чехії Євген Перебийніс заявив, що виробник карти вибачився щодо помилки.

    «У відповідь на наш лист виробник карти надіслав посольству вибачення і повідомив про зняття некоректної карти з продажу і з веб-сайту компанії», — написав Перебийніс у Facebook.

    Крим посол Twitter
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