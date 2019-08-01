В ЦВК планують до 5 серпня підбити підсумки виборів



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Фото: facebook.com/UACEC Брифінг ЦВК

Голова Центрвиборчкому назвала 5 серпня остаточною датою підбиття підсумків

Центрвиборчком до 5 серпня має встановити остаточні результати позачергових парламентських виборів до ВР. Про це 1 серпня повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час пресбрифінгу.

«Саме до 5 серпня Центральна виборча комісія має підвести підсумки голосування та вийти на остаточні протоколи і загальнодержавного виборчого округу. Будемо сподіватися, що ми зробимо це навіть і раніше, ніж 5 серпня, і щодо всіх одномандатних виборчих округів», — сказала Сліпачук.

Нагадаємо, в ЦВК назвали проблемні округи, де вже 10 днів не можуть порахувати голоси. Найбільш складна ситуацій на 50-му окрузі(Покровськ, Донецька обл.). Там мер Покровську Руслан Требушкін (Опозиційний блок) з відривом в 210 голосів перемагає мера Добропілля Андрія Аксьонова.

Ще менший відрив між першим та другим місцем в іншому проблемному окрузі №119 на Львівщині. Тут нардеп від БПП випереджає «слугу народу» на 140 голосів. В цьому окрузі судові справи ще тривають: з’ясовують, перераховувати голоси на шести дільницях чи на 50. «На відміну від ситуації на 50-му окрузі, ця справа знаходиться виключно в правовому полі», - зазначила Сліпачук.

В округах №№105 (Щастя, Луганська обл.), 198 (Черкащина), 210 (Прилуки, Чернігівська обл.) тривають судові розгляди. «Ми очікуємо, що справи в судах закінчаться протягом найближчих 2-3 днів», - сподівається глава ЦВК.

Також нагадаємо, що суд скасував перерахунок голосів на окрузі Пашинського.