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    В ЦВК планують до 5 серпня підбити підсумки виборів

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    <div class="post-item__photo-author">Фото: facebook.com/UACEC</div> <div class="post-item__photo-caption">Брифінг ЦВК</div> - В ЦВК планують до 5 серпня підбити підсумки виборів
    Фото: facebook.com/UACEC
    Брифінг ЦВК

    Голова Центрвиборчкому назвала 5 серпня остаточною датою підбиття підсумків

    Центрвиборчком до 5 серпня має встановити остаточні результати позачергових парламентських виборів до ВР. Про це 1 серпня повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час пресбрифінгу.

    «Саме до 5 серпня Центральна виборча комісія має підвести підсумки голосування та вийти на остаточні протоколи і загальнодержавного виборчого округу. Будемо сподіватися, що ми зробимо це навіть і раніше, ніж 5 серпня, і щодо всіх одномандатних виборчих округів», — сказала Сліпачук.

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    Нагадаємо, в ЦВК назвали проблемні округи, де вже 10 днів не можуть порахувати голоси. Найбільш складна ситуацій на 50-му окрузі(Покровськ, Донецька обл.). Там мер Покровську Руслан Требушкін (Опозиційний блок) з відривом в 210 голосів перемагає мера Добропілля Андрія Аксьонова.

    Ще менший відрив між першим та другим місцем в іншому проблемному окрузі №119 на Львівщині. Тут нардеп від БПП випереджає «слугу народу» на 140 голосів. В цьому окрузі судові справи ще тривають: з’ясовують, перераховувати голоси на шести дільницях чи на 50. «На відміну від ситуації на 50-му окрузі, ця справа знаходиться виключно в правовому полі», - зазначила Сліпачук.

    В округах №№105 (Щастя, Луганська обл.), 198 (Черкащина), 210 (Прилуки, Чернігівська обл.) тривають судові розгляди. «Ми очікуємо, що справи в судах закінчаться протягом найближчих 2-3 днів», - сподівається глава ЦВК.

    Також нагадаємо, що суд скасував перерахунок голосів на окрузі Пашинського.

     

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