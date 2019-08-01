В ЦВК назвали проблемні округи, де вже 10 днів не можуть порахувати голоси



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Голова ЦВК Тетяна Сліпачук Фото: сайт Центрвиборчокму

Кількість проблемних округів зменшилась до шести

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук назвала проблемні округи, в яких тривають судові провадження і тому неможливо встановити офіційні результати голосування.

«На сьогодні у нас є декілька окружних виборчкомів, в яких йдуть досить серйозні судові розгляди (13 проваджень), які мають бути закінчені протягом найближчих днів, ми сподіваємось, і які можуть вплинути на підведення підсумків голосування в одномандатних округах», - сказала Сліпачук сьогодні на брифінгу.

Перед цим вона повідомила, що вирішена справа з 64-м округом (Коростень, Житомирська обл.) В цьому окрузі, де чинний нардеп Арешонков виграв у «слуги народу», Житомирський окружний адмінсуд постановив перерахувати бюлетені на всіх 299 дільницях. Але 31 липня Сьомий апеляційний адмінсуд скасував це рішення. Таким чином 64-й округ вже не є проблемним.

Найбільш складна ситуацій на 50-му окрузі(Покровськ, Донецька обл.). Там мер Покровську Руслан Требушкін (Опозиційний блок) з відривом в 210 голосів перемагає мера Добропілля Андрія Аксьонова.

«Там дійсно складна ситуація. Баталія між кандидатами виходить за межі правового поля. Ця окружна комісія отримала додатковий час для підведення підсумків голосування. Кількість позовів там є найбільша. Там треба провести перерахунок голосів на трьох дільницях», - розповіла Сліпачук. Представників ОВК №50 очікують завтра о 12-й годині з уточненим протоколом.

Ще менший відрив між першим та другим місцем в іншому проблемному окрузі №119 на Львівщині. Тут нардеп від БПП випереджає «слугу народу» на 140 голосів. В цьому окрузі судові справи ще тривають: з’ясовують, перераховувати голоси на шести дільницях чи на 50. «На відміну від ситуації на 50-му окрузі, ця справа знаходиться виключно в правовому полі», - зазначила Сліпачук.

В округах №№105 (Щастя, Луганська обл.), 198 (Черкащина), 210 (Прилуки, Чернігівська обл.) тривають судові розгляди. «Ми очікуємо, що справи в судах закінчаться протягом найближчих 2-3 днів», - сподівається глава ЦВК.

Окремо Сліпачук виділила 69-й округ (Мукачево, Закарпаття), де переможець виборів Віктор Балога запропонував перерахувати голоси, щоб не було звинувачень з боку Едгара Токара («Слуга народу»), який отримав лише на 800 голосів менше.

За словами голови ЦВК, один з кандидатів подав позов до Шостого окружного апеляційного суду на постанову ЦВК, якою була скасована постанова ОВК №69 щодо проведення перерахунку по всіх дільницях на підставі задоволення заяв кандидатів, які зайняли перше та друге місце. «Тобто по 69-му округу ще можуть бути судові провадження», - зазначила Сліпачук.

Нагадаємо, до 5 серпня Центральна виборча комісія має підвести підсумки голосування і вийти на остаточні протоколи.

Загалом було подано 74 позови у 23 округах, які стосувались питання протоколів про підведення підсумків голосування. З них 42 позовам було відмовлено у задоволенні, 5 залишили без розгляду, 14 задоволені, 13 станом на 1 серпня перебувають у провадженні.