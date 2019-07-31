ЦВК вже визнала обраними 134 нардепів



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Вибори до Ради пройшли 21 липня

31 липня ЦВК встановила результати виборів у 50 окружних виборчих округах

Центральна виборча комісія визнала обраними 50 народних депутатів України, тобто в цілому станом на 31 липня такими визнано вже 134 нардепи.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Зазначається, що під час сьогоднішнього засідання на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати виборів у 50 окружних виборчих округах, визнавши обраними народними депутатами України таких осіб: Драбовського А.Г. – в ОВО № 12, Кучера М.І. – в ОВО № 17, Рубльова В.В. – в ОВО № 20, Кисилевського Д.Д. – в ОВО № 24, Бужанського М.А. – в ОВО № 25, Демченка С.О. – в ОВО № 29, Шпенова Д.Ю. – в ОВО № 37, Бородіна В.В. – в ОВО № 38, Северина С.С. – в ОВО № 39, Шевченка Є.В. – в ОВО № 76, Пономарьова О.С. – в ОВО № 78, Нікітіну М.В. – в ОВО № 82, Іванчука А.В. – в ОВО № 88, Бабенка М.В. – в ОВО № 90, Кузбита Ю.М. – в ОВО № 101, Дубневича Я.В. – в ОВО № 120, Бакунця П.А. – в ОВО № 122, Батенка Т.І. – в ОВО № 123, Гайду О.В. – в ОВО № 128, Копитіна І.В. – в ОВО № 129, Негулевського І.П. – в ОВО № 130, Чорноморова А.О. – в ОВО № 131, Леонова О.О. – в ОВО № 135, Горенюка О.О. – в ОВО № 136, Васильковського І.І. – в ОВО № 139, Колебошина С.В. – в ОВО № 140, Ткаченка О.М. – в ОВО № 141, Кіссе А. І. – в ОВО № 142, Кулініча О.І. – в ОВО № 147, Іванісова Р.В. – в ОВО № 153, Аліксійчука О.В. – в ОВО № 154, Рябуху Т.В. – в ОВО № 157, Богданця А.В. – в ОВО № 163, Одарченка А.М. – в ОВО № 170, Здебського Ю.В. – в ОВО № 172, Кучера О.В. – в ОВО № 179, Красова О.І. – в ОВО № 180, Павліша П.В. – в ОВО № 182, Вагнєр В.О. – в ОВО № 183, Іванова В.І. – в ОВО № 185, Ковальова О.І. – в ОВО № 186, Копанчук О.Є. – в ОВО № 189, Жмеренецького О.С. – в ОВО № 190, Бондаря В.В. – в ОВО № 191, Герегу О.В. – в ОВО № 192, Стріхарського А.П. – в ОВО № 196, Скічка О.О. – в ОВО № 197, Полякова А.Е. – в ОВО № 206, Давиденка В.М. – в ОВО № 208, Пуртову А.А. – в ОВО № 221.

Нагадаємо, перше засідання новообраної Верховної Ради України відкриє кандидат у народні депутати від партії «Опозиційна платформа - за життя», номер 12 у виборчому списку Юлій Іоффе.

Згідно статті 82 Конституції України, перше засідання новообраного парламенту відкриває найстарший за віком депутат. Іоффе зараз 78 років.

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