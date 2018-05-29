В Данії заявили, що антикорупційна система України має прогалину

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Міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен

Питання прогресу реформ в Україні обговорюватимуться 27 червня на конференції у Копенгагені

Україна повинна закрити прогалину у системі боротьби з корупцією та створити спеціалізований суд.

На цьому наголосив міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен на міжнародній конференції «Розбудова стійкості України: реформи і боротьба з корупцією» у понеділок у Брюсселі, повідомляє «Укрінформ».

«Відсутньою ланкою в антикорупційному ланцюгу є незалежний вищий Антикорупційний суд, який забезпечить притягнення до відповідальності корумпованих чиновників. Я переконаний, що Україна повинна заповнити цю прогалину, і створити відповідний суд», - наголосив глава МЗС Данії.

Він запевнив, що Данія залишається відданою та підтримує європейські прагнення українці.

«Ми усвідомлюємо, що стійка, безпечна і процвітаюча Україна є стратегічно важливим чинником не лише для України, але й для усієї Європи», - заявив глава данського МЗС.

Самуельсен анонсував, що питання прогресу реформ в Україні обговорюватимуться на конференції високого рівня, яка пройде 27 червня у Копенгагені.

Нагадаємо, 1 березня Верховна Рада підтримала за основу президентський законопроект № 7440 про Антикорупційний суд. Тоді ж президент Петро Порошенко заявив, що Рада має схвалити Закон про Антикорупційний суд до кінця поточної сесії.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій, закриваючи засідання 24 травня, зазначив, що депутати завершать розгляд законопроекту на наступному пленарному тижні, що розпочнеться 5 червня.

Також спікер парламенту зазначив, що сам закон невеликий – на 19 сторінок, але має чимало правок.

Як повідомлялося, наразі депутати розглянули 1272 із 1925 поправок до законопроекту №7440 «Про Вищий антикорупційний суд».