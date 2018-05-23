Депутати почали розглядати закон про Антикорупційний суд
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Розсилка
Фактично усі неузгоджені правки стосуються однієї теми – повноважень громадської ради міжнародних експертів
Народні депутати розпочали розгляд у другому читані законопроекту про Вищий антикорупційний суд. Про початок розгляду заявив спікер парламенту Андрій Парубій.
Він відзначив, що сам закон невеликий – на 19 сторінок, але має чимало правок.
«Зі спеціалістами Венеційської комісії ми змогли узгодити з 13 з 14 рекомендацій. Це важливий крок вперед. Але на жаль ми не змогли усі правки налагодити», - сказав Парубій.
Він додав розпочати розгляд законопроекту з узгоджених правок, а неузгоджені, які комітет пропонував вирішувати у залі ВР, залишити на кінець розгляду.
«1927 правок. Очевидно, ми сьогодні зможемо лише почати розгляд. Головна робота у нас буде завтра. Очевидно, дискусії будуть складні. Ми будемо мати змогу проводити дискусії з колегами з Венеційської комісії і сьогодні протягом розгляду», - сказав Парубій.
Він додав, що фактично усі неузгоджені правки стосуються однієї теми – повноважень громадської ради міжнародних експертів.
«Це буде окрема тема. Думаю, ми зможемо знайти по ній консенсус», - сказав Парубій і запросив до слова голову комітету з питань правової політики і правосуддя Руслана Князевича.