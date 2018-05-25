Рада у п'ятницю продовжить розгляд проекту про Антикорупційний суд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі депутати розглянули 1272 із 1925 поправок до законопроекту №7440

Верховна Рада у п'ятницю, 25 травня, проведе традиційну годину запитань до уряду та планує продовжити розгляд у другому читанні законопроекту «Про Вищий антикорупційний суд».

Про це йдеться у порядку денному парламенту, опублікованому на його сайті.

Слід зазначити, що зазвичай у п'ятницю парламентарії не встигають розглянути законопроекти.

Як повідомлялося, наразі депутати розглянули 1272 із 1925 поправок до законопроекту №7440 «Про Вищий антикорупційний суд».

Також напередодні спікер парламенту зазначив, що сам закон невеликий – на 19 сторінок, але має чимало правок.

«Зі спеціалістами Венеційської комісії ми змогли узгодити з 13 з 14 рекомендацій. Це важливий крок вперед. Але на жаль ми не змогли усі правки налагодити», - сказав Парубій.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій, закриваючи засідання 24 травня, зазначив, що депутати завершать розгляд законопроекту на наступному пленарному тижні, що розпочнеться 5 червня.

1 березня Верховна Рада підтримала за основу президентський законопроект № 7440 про Антикорупційний суд. Тоді ж президент Петро Порошенко заявив, що Рада має схвалити Закон про Антикорупційний суд до кінця поточної сесії.