В день виборів у поліції відкрили понад 40 кримінальних проваджень



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Станом на 18-ту годину до підрозділів поліції надійшло 1 792 заяви та повідомлення, пов’язаних з виборчим процесом

Усього упродовж 21 липня до органів поліції надійшла майже 1,8 тисячі заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом. Переважна кількість порушень стосувалася незаконної агітації, перешкоджання здійснення виборчого права, підкупу виборців та пошкодження бюлетеню.

Слідчі поліції розпочали понад 40 кримінальних проваджень, повідомив сьогодні, 21 липня, заступник Голови Нацполіції Олександр Фацевич.

За його словами, станом на 18-ту годину до підрозділів поліції надійшло 1 792 заяви та повідомлення, пов’язаних з виборчим процесом.

Найбільше таких повідомлень, як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, зареєстровано в Дніпропетровській (237), Донецькій (242) та місті Києві (129). Здебільшого зазначені факти пов’язані з незаконною агітацією (426 фактів), підкупом виборців (60), перешкоджанням здійсненню виборчого права (56).

За 44 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зокрема, 23 кримінальних провадження розпочаті за ст.158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня), шість – за ст. 160 (Підкуп виборця) та п’ять кримінальних проваджень - за ст.157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права).

«До Нацполіції надходять повідомлення про замінування. Ми маємо 16 повідомлень про замінування 59 виборчих дільниць. На місці працюють вибухотехніки. На даний час інформація про замінування не підтверджується», - заявив Фацевич.

За його словами, поліцейські склали 41 протокол, 17 з яких складено за порушення правил ведення агітації, а ще 17 – за скоєння дрібного хуліганства.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні проходять позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

За даними ЦВК, станом на 16:00 явка в 197 округах з 199 склала 36,59%.

Станом на 19 годину уже завершилося голосування на 15 зі 102 закордонних виборчих дільниць.