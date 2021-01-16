На Хмельниччині люди провалилися під лід, є загиблий

Рятувальники одного з чоловіків доставили у лікарню, інший - помер

Один з чоловіків перебував за 10 метрів від берега, інший – за 15 метрів

На Хмельниччині у Красилові на ставку під кригу провалилися двоє чоловіків, один з них загинув. Про це повідомляє пресслужба ДСНС області.

«15 січня о 22:33 до рятувальників міста Красилів на Хмельниччині надійшло повідомлення від громадян про те, що на місцевому ставку в райцентрі під лід провалилося двоє людей і вони негайно потребують допомоги», ─ йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до місця події направили черговий караул рятувальників, а також бригаду медиків і поліцію.

«Один з чоловіків перебував за 10 метрів від берега, інший – за 15 метрів. За допомогою надувного човна і рятувальної мотузки рятувальники витягли на берег двох громадян 1988 і 1995 років народження», ‒ йдеться у повідомленні.

Рятувальники поінформували, що одного чоловіка доставили в Красилівському лікарню, а другого, 25-річного хлопця, медики намагалися повернути до життя, проводячи реанімаційні заходи, проте чоловік загинув.

Нагадаємо, 31 грудня минулого року у Кременчуці двоє дітей провалилися під лід.