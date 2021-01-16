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    На Хмельниччині люди провалилися під лід, є загиблий

    • Розсилка
    Рятувальники одного з чоловіків доставили у лікарню, інший - помер - На Хмельниччині люди провалилися під лід, є загиблий
    Рятувальники одного з чоловіків доставили у лікарню, інший - помер

    Один з чоловіків перебував за 10 метрів від берега, інший – за 15 метрів

    На Хмельниччині у Красилові на ставку під кригу провалилися двоє чоловіків, один з них загинув. Про це повідомляє пресслужба ДСНС області.

    «15 січня о 22:33 до рятувальників міста Красилів на Хмельниччині надійшло повідомлення від громадян про те, що на місцевому ставку в райцентрі під лід провалилося двоє людей і вони негайно потребують допомоги», ─ йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що до місця події направили черговий караул рятувальників, а також бригаду медиків і поліцію.

    «Один з чоловіків перебував за 10 метрів від берега, інший – за 15 метрів. За допомогою надувного човна і рятувальної мотузки рятувальники витягли на берег двох громадян 1988 і 1995 років народження», ‒ йдеться у повідомленні.

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    На Хмельниччині люди провалилися під лід, є загиблий
    На Хмельниччині люди провалилися під лід, є загиблий

    Рятувальники  поінформували, що одного чоловіка доставили в Красилівському лікарню, а другого, 25-річного хлопця, медики намагалися повернути до життя, проводячи реанімаційні заходи, проте чоловік загинув.

    Нагадаємо, 31 грудня минулого року у Кременчуці двоє дітей провалилися під лід.

    Теги: Хмельниччина ДСНС рятувальники чоловік
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