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    Події в Україні

    Патрульні за ногу зловили чоловіка, який вистрибнув з сьомого поверху (відео)

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    <p>Інспектор поліції майже на льоту схопив чоловіка за ноги та перетягнув у безпечне місце</p> - Патрульні за ногу зловили чоловіка, який вистрибнув з сьомого поверху (відео)

    Інспектор поліції майже на льоту схопив чоловіка за ноги та перетягнув у безпечне місце

    Скріншот з відео

    Чоловік в стані алкогольного сп’яніння поводився агресивно, раптово вибіг на балкон і спробував вистрибнути

    У Кременчуці Полтавської області патрульні поліцейські врятували чоловіка, який намагався вистрибнути з сьомого поверху.

    Про це повідомляє пресслужба МВС.

    Зазначається, що інспектори Максим Сучков і Дмитро Плічко прибули на виклик про домашнє насильство. Жінка повідомила, що співмешканець свариться і ображає її. На місці копи виявили чоловіка з ознаками алкогольного сп'яніння. Він поводився агресивно і раптово вибіг на балкон і спробував вистрибнути.

    Патрульні встигли зреагувати: інспектор Сучков майже на льоту схопив чоловіка за ноги та перетягнув у безпечне місце. Напарник в цей час страхував обох.

    Правоохоронці передали чоловіка лікарям. Його госпіталізували до спеціалізованого медзакладу.

    До слова, у Москві дівчина вижила після падіння з 16 поверху (відео).

    Нагадаємо у Києві батько чотирьох дітей намагався вистрибнути з 14 поверху (відео).

    Як повідомлялося раніше, у Броварах Київської області курсант Національної академії внутрішніх справ наклав на себе руки. Хлопець викинувся з вікна своєї квартири, розташованої на 15 поверсі.

    Також у Голосіївському районі столиці 12-річний хлопець випав з 15 поверху. Бригада швидкої констатувала смерть дитини.

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    Теги: Національна поліція України Полтавщина самогубство домашнє насильство чоловік
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