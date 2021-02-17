Патрульні за ногу зловили чоловіка, який вистрибнув з сьомого поверху (відео)

Інспектор поліції майже на льоту схопив чоловіка за ноги та перетягнув у безпечне місце

Чоловік в стані алкогольного сп’яніння поводився агресивно, раптово вибіг на балкон і спробував вистрибнути

У Кременчуці Полтавської області патрульні поліцейські врятували чоловіка, який намагався вистрибнути з сьомого поверху.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Зазначається, що інспектори Максим Сучков і Дмитро Плічко прибули на виклик про домашнє насильство. Жінка повідомила, що співмешканець свариться і ображає її. На місці копи виявили чоловіка з ознаками алкогольного сп'яніння. Він поводився агресивно і раптово вибіг на балкон і спробував вистрибнути.

Патрульні встигли зреагувати: інспектор Сучков майже на льоту схопив чоловіка за ноги та перетягнув у безпечне місце. Напарник в цей час страхував обох.

Правоохоронці передали чоловіка лікарям. Його госпіталізували до спеціалізованого медзакладу.

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