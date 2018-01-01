В Естонії затримали п’ятьох українських заробітчан-нелегалів - ЗМІ

Нелегальні українські заробітчани були виявлені на будівельному об'єкті в Естонії

Співробітники служби прикордонного і міграційного нагляду Естонії виявили в ході рейду на будівельному об'єкті під містом Раквере п'ятьох громадян України, які не мали дозволу на роботу в Естонії. Четверо з них перебували в Естонії нелегально, повідомляє сайт національного телерадіомовлення ERR із посиланням на місцеве видання



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Нелегальні українські заробітчани були виявлені на будівельному об'єкті в Естонії

Співробітники служби прикордонного і міграційного нагляду Естонії виявили в ході рейду на будівельному об'єкті під містом Раквере п'ятьох громадян України, які не мали дозволу на роботу в Естонії.

Четверо з них перебували в Естонії нелегально, повідомляє сайт національного телерадіомовлення ERR із посиланням на місцеве видання Virumaa Teataja.

«У ході спільного рейду було перевірено чотири будівельні об'єкти і 59 працівників із 17 фірм. На будівельному об'єкті у Вінні (біля Раквере. - Ред.) було сім працівників, п'ятеро з яких були громадянами України і не мали дійсного запису в трудовому реєстрі. Також було встановлено, що четверо громадян України перебували в Естонії нелегально», - йдеться у повідомленні.

Усім громадянам України було призначено штраф, стосовно них складено приписи залишити Естонію і їм на один рік заборонили в'їзд до країни.

Стосовно роботодавця порушено кримінальну справу за статтею про надання роботи трьом і більше іноземцям, які перебувають в Естонії без законних підстав.

Як повідомлялося, прикордонна служба Польщі виявила, що одне з агентств тимчасової зайнятості у Любліні нелегально працевлаштувало 63 іноземці, зокрема 62 українці. Усі вони повинні покинути територію Польщі, а проти власника фірми до суду направлена відповідна позовна заява.

Джерело: Укрінформ