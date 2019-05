В Гаазі румуни, які через черги не встигли проголосувати, атакували посольство

Після завершення голосування о 21:00 незадоволені виборці почали вибивати двері та прориватися в приміщення дипломатичної установи

Громадяни Румунії штурмували власне посольство у Нідерландах після того, як через величезні черги не встигли проголосувати на виборах до Європарламенту і на загальнонаціональному референдумі щодо антикорупційного правосуддя.

У Нідерландах проживають близько 30 тисяч румун, вони могли проголосувати у Гаазі або в консульстві в Дімені. Очевидці повідомляють, що люди стояли у чергах по 6-7 годин, але всі охочі все одно не встигли проголосувати.

Після завершення голосування о 21:00 люди почали вибивати двері та прориватися в приміщення дипломатичної установи, поліцейським довелося застосувати силу, щоб розігнати натовп.

За даними румунських ЗМІ, проблеми із чергами були практично на всіх румунських закордонних дільницях, в тому числі у Брюсселі, Лондоні, Римі, Відні, Празі, Парижі, Берліні та інших містах.

Romanians queing to vote near the Romanian Consulate in Brussels.#EUelections2019 pic.twitter.com/KR9PerUGZ0