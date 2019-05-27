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    В Гаазі румуни, які через черги не встигли проголосувати, атакували посольство

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    <p>Поліцейським довелося застосувати силу, щоб розігнати натовп</p> - В Гаазі румуни, які через черги не встигли проголосувати, атакували посольство

    Поліцейським довелося застосувати силу, щоб розігнати натовп

    Після завершення голосування о 21:00 незадоволені виборці почали вибивати двері та прориватися в приміщення дипломатичної установи

    Громадяни Румунії штурмували власне посольство у Нідерландах після того, як через величезні черги не встигли проголосувати на виборах до Європарламенту і на загальнонаціональному референдумі щодо антикорупційного правосуддя.

    У Нідерландах проживають близько 30 тисяч румун, вони могли проголосувати у Гаазі або в консульстві в Дімені. Очевидці повідомляють, що люди стояли у чергах по 6-7 годин, але всі охочі все одно не встигли проголосувати.

    Після завершення голосування о 21:00 люди почали вибивати двері та прориватися в приміщення дипломатичної установи, поліцейським довелося застосувати силу, щоб розігнати натовп.

    За даними румунських ЗМІ, проблеми із чергами були практично на всіх румунських закордонних дільницях, в тому числі у Брюсселі, Лондоні, Римі, Відні, Празі, Парижі, Берліні та інших містах.

    Виборча комісія Румунії повідомила, що за кордоном у неділю проголосували 294 361 громадянин.

    Нагадаємо, вибори до Європарламенту у країнах ЄС відбулися упродовж 23-26 травня. У неділю, 26 травня, свої голоси за євродепутатів віддали громадяни 21 країни-члени Євросоюзу.

     Читайте також: ЄС вже не буде таким, як зараз. Чого чекати від виборів до Європарламенту? 

    Джерело: Європейська правда

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