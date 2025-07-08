«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному

Спеціальний вагон створювали на власних виробничих потужностях у депо в Бахмачі протягом трьох місяців

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«Укрзалізниця» завершила модернізацію першого безбарʼєрного вагона, повністю адаптованого для подорожей пасажирів на кріслах колісних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Наразі у вагоні облаштовані чотири збільшені купе, кожне з яких розраховане на двох пасажирів з інвалідністю та двох супроводжуючих. Якщо ж вагон не заброньований для спецперевезень, тоді кожне купе здатне вміщувати до шести пасажирів.

Також м запровадила низку інноваційних рішень:

встановлення електропідйомника з можливістю навантаження до 300 кг;

збільшена ширина дверей та коридору для вільного пересування на кріслі колісному;

навігація шрифтом Брайля та контрастне маркування;

великогабаритна вбиральня з душем, sos-кнопкою, тримачем для милиць, сповивальним столиком і дитячим кріслом з ременями;

індикатор зайнятості вбиральні;

індивідуальні розетки з USB і Type-C;

місця з можливістю регулювання кута нахилу спинки;

окреме керування освітленням у купе й індивідуально біля місця пасажира.

До того ж в окремих зонах вагона є відеоспостереження, повідомила компанія-перевізник.

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Експериментальний вагон, який є важливим для системного впровадження безбар’єрних рішень, доступний за запитом через сервіс замовлення групових квитків.

Нагадаємо, що з 11 липня «Укрзалізниця» призначає новий регіональний поїзд №826/825 Львів – Тернопіль – Хмельницький, який обладнаний пандусами, інклюзивними вбиральнями, місцями для пасажирів на кріслах колісних та вендінговими автоматами з напоями та снеками.

Також «Главком» писав, що «Укрзалізниця» вперше за шість років підняла ціни на чай і каву в поїздах.