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Зниклу в Італії студентку з України знайшли повішеною

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Зниклу в Італії студентку з України знайшли повішеною
Марія Бугайова
фото з відкритих джерел

Перед тим як піти з дому, дівчина зробила банківський переказ на користь свого брата

18-річну українську студентку Марію Бугайову, яку шукали в Італії з 4 липня, знайдено приблизно за кілометр від туристичного села Каровіньо повішеною на оливковому дереві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Messaggero.

Зазначається, що замість мотузки дівчина використовувала простирадло. Про трагедію вже повідомили матері Марії та очікують її швидкого прибуття в Італію.

ЗМІ пишуть, що за кілька годин до зникнення дівчина отримала підтвердження, що стажування закінчиться в неділю, 6 липня, без можливості подовження термінів проєкту. Зараз слідчі з'ясовують, чи могло це підштовхнути її до суїциду.

Перед тим як піти, залишивши в кімнаті кілька особистих речей, зокрема паспорт, мобільник і записку з кількома номерами, дівчина зробила банківський переказ на користь свого брата. Слідство у справі триває.

Нагадаємо, дівчина разом з однокурсниками з Братиславського університету проходила стажування в одному з туристичних закладів префектури Бриндізі. Останній раз дівчину бачили напередодні у п'ятницю. Камери спостереження зафіксували, як Марія йшла стежкою у напрямку природного заповідника Торре Гуачето. На ночівлю вона не повернулася.

До слова, у Німеччині понад тиждень правоохоронці розшукували зниклу дев'ятирічну українку. Валерія вийшла до школи о 6:50 ранку 3 червня, але на заняттях вона не з'явилась. Згодом через камери відеоспостереження правоохоронці виявили, що дитина не скористалась звичним автобусом для поїздки в школу.

Теги: українка Італія студенти

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