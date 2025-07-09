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На Буковині підприємець продав техніку з ЄС на мільйони та «забув» про податки

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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На Буковині підприємець продав техніку з ЄС на мільйони та «забув» про податки
Детективи БЕБ завершили розслідування щодо підприємця, який не сплатив податки
фото: БЕБ

Підозрюваний перепродував вживані холодильники, пральні машини, телевізори та іншу техніку європейських брендів

Детективи БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування щодо місцевого підприємця, який не сплатив понад 4,5 млн грн податків під час торгівлі технікою з Євросоюзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на БЕБ.

Як встановило слідство, фізична особа-підприємець реалізовувала побутову та електронну техніку, завезену з країн Європейського Союзу, через власні магазини у Чернівцях та у мережі Instagram.

У продажу були як нові, так і вживані холодильники, пральні машини, телевізори та інша техніка відомих європейських брендів. Однак отримані доходи обвинувачений не відображав у фінансовій звітності, через що до бюджету не надійшло понад 4,5 млн грн податків.

Детективи БЕБ повідомили підприємцю про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків).

У ході досудового розслідування завдані державі збитки були відшкодовані у повному обсязі. Кошти вже надійшли до бюджету. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв’язку з відшкодуванням заподіяної шкоди на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

Раніше «Главком» інформував, що кияни намагалися ввезти в Україну елітні годинники та прикраси на понад 12 млн грн, ховаючи їх в автобусі. Детективи Бюро економічної безпеки завершили розслідування щодо двох мешканців столиці, які організували канал контрабанди з Варшави, приховуючи дорогі предмети розкоші, щоб уникнути сплати податків. 

Також «Главком» повідомляв, що митники заявили, що запобігли першому випадку контрабанди IPhone 16 серії. Два смартфони без декларування намагалася пронести через кордон українка. Подія сталася у пункті пропуску «Порубне – Сірет», що на кордоні з Румунією. Громадянка України, яка прямувала через піший перехід, не задекларувала в митному органі два IPhone 16 pro max орієнтовною вартістю у понад 160 тис. грн. 

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Теги: податки Бюро економічної безпеки України підозра

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