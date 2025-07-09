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Хрещений батько загиблого воїна привласнив виплату: що вирішив суд

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Хрещений батько загиблого воїна привласнив виплату: що вирішив суд

Суд призначив йому п'ять років ув'язнення з конфіскацією майна

Мукачівський міськрайонний суд визнав винним чоловіка, який привласнив кошти державної допомоги родині загиблого захисника України. Зловмисником виявився хрещений батько загиблого воїна. Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень, передає «Главком».

Суд встановив, що чоловік допомагав матері загиблого військового оформити документи для отримання державної допомоги після смерті сина.

Однак з грудня 2022 по лютий 2023 року він незаконно перевів 6,3 млн грн з її рахунку на свій власний.

Викрадені кошти чоловік витратив на покупки, знімав готівку з банкоматів і переказував гроші іншим особам.

Чоловік повністю визнав свою вину. Суд призначив йому п'ять років ув'язнення з конфіскацією майна. Він зараз перебуває під вартою в Закарпатській установі виконання покарань №9.

До слова, у Дніпрі перед судом постануть четверо учасників організованої групи, які викрали з рахунків загиблих українських військових понад 1,5 млн грн. 

Слідство встановило, що обвинувачені, залучивши працівника бюро судово-медичної експертизи, на території моргу викрадали SIM-картки та мобільні телефони загиблих українських військових. Серед учасників організованої групи був ІТ-шник. Він змінював паролі та отримував повний доступ до онлайн-банкінгу полеглих воїнів.

Нагадаємо, суд виніс вирок працівнику моргу, який вкрав обручку з руки загиблого військового та здав її до ломбарду. 

Малинський районний суд на Житомирщині призначив п'ять років ув'язнення зловмиснику.

Як відомо, у січні цього року медичний брат, готуючи тіло загиблого військовослужбовця з Коростенського району до передачі родині для поховання, зняв із його руки золоту обручку.

Цього ж дня він здав прикрасу до місцевого ломбарду, отримавши за неї 3900 гривень.

Теги: гроші військові суд

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