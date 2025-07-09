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9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 липня – День знищення зброї
фото: depositphotos.com

Сьогодні не варто починати нові справи

9 липня відзначається Міжнародний день знищення зброї та День моди. Віряни вшановують пам'ять святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського

Міжнародний день знищення зброї

9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

9 липня 2001 року ООН започаткувала відзначання Міжнародного дня знищення зброї. Ця подія пов’язана з негативними наслідками проведення довготривалих збройних конфліктів у країнах, що знаходяться на південному сході Європи.

Після врегулювання конфліктів у цьому регіоні відмічалася наявність великої кількості зброї, які перевищувала потребу, перебувала у незаконному володінні та використовувалась для злочинної діяльності, що часто призводило до людських жертв.

З метою запобігання незаконному потоку зброї, відповідального її знищення та безпеки на території держав Балканського півострова країнами-членами ООН було підписано Регіональний план боротьби з надмірним накопиченням та незаконним розповсюдженням зброї.

Ініціаторами проєкту виступили РРС та ПРООН, основною складовою якого є підтримка та надання фінансової допомоги органам влади держав Південно-Східної частини Європи щодо утилізації надлишкової та конфіскованої зброї. За роки дії кампанії майже у всіх країнах проводились заходи зі зменшення кількості зброї за підтримки ЄС, ПРООН та різних неурядових організацій, які надали допомогу для успішного виконання цих проєктів. 

День моди

9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Щороку 9 липня ми відзначаємо День моди (Fashion Day), свято особистого стилю та індивідуальної естетики. Цей день надає можливість кожному продемонструвати своє унікальне ставлення до моди за допомогою  одягу та аксесуарів. У сучасному суспільстві, де кожна людина має особливий спосіб вираження свого стилю, мода стає важливою частиною колективної ідентичності.

Яке сьогодні релігійне свято

9 липня у церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського. Батьки Панкратія були родом з Антіохії. Коли почув він про благословення Ісуса Христа, то прийняв хрещення в Антіохії від апостолів. За переказом, він здійснив подорож до Єрусалима, а потім вів чернечий образ життя у Понтійських горах. Пізніше Петро поставив його як єпископа Тавроменійського на Сицилії. За місяць Панкратій збудував міську церкву, навернув усіх тавроменійців у християнство. Він загинув мученицькою смертю в Тавроменії від рук язичників, які закидали його камінням. Мощі святого Панкратія зберігаються в римській Церкві святого Панткратія. У Таорміні є також церква його імені.

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Що не можна робити цього дня

  • Не варто починати нові справи.
  • Не можна відмовляти у допомозі.
  • Заборонено важко працювати.

Народні прикмети

  • Темний місяць – до кінця липня йтимуть дощі.
  • Якщо ще не дозріла чорниця, то буде холодною осінь.
  • Якщо павуки плетуть павутину біля будинку, то буде гарна погода.
  • Зірки тьмяні – чекайте на морозну зиму.

Пам’ятні події 9 липня

  • 1357 – Імператор Карл IV заклав в Празі Карлів міст через Влтаву.
  • 1686 – сім європейських держав створили Аугсбурзьку лігу з метою зупинити експансію Королівства Франція в Західній Європі.
  • 1789 – Національні збори у Королівстві Франція проголосили себе Установчими.
  • 1811 – велика пожежа на Подолі у Києві. Вогонь знищив більшість з 2068 подільських будинків.
  • 1816 – Аргентина оголосила незалежність від Іспанської імперії.
  • 1877 – перший фінал тенісного турніру у Вімблдоні, переможцем став Спенсер Гір.
  • 1900 – Королева Вікторія схвалила Закон про утворення Австралійської федерації, на підставі якого створена нова держава Федерація Австралії (з 1 січня 1901 року).
  • 1955 – заснований Пагуошський рух учених за мир, роззброєння і міжнародну безпеку (опубліковано Маніфест Рассела-Ейнштейна).
  • 1955 – знаменита рок-н-рольна пісня «Rock Around the Clock» (автор Біл Гейлі, виконання гурту Bill Haley & His Comets) зайняла перше місце в Американському чарті «Білбоард».
  • 1961 – у Вінніпегу (Канада) відкрито пам'ятник Т. Г. Шевченку.
  • 1972 – в околицях села Хрестище (Харківська область) провели перший в Україні ядерний вибух (підземний).
  • 2002 – Організація Африканської Єдності, об'єднуюча 53 держави Африки, офіційно перетворена в Африканський союз.
  • 2006 – Фінальний матч чемпіонату світу з футболу в Німеччині. Італія в серії післяматчевих пенальті перемагає Францію і вчетверте стає чемпіоном світу.
  • 2018 – саміт Україна-ЄС, між Україною та ЄІБ підписано угоду про виділення позики на EUR75 млн для реалізації проєкту «Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Олександр, Федір.

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Теги: свята традиції свято Україна релігія церква

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