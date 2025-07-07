7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна відмовляти у допомозі

7 липня відзначається День працівника природно-заповідної справи в Україні та Міжнародний день миру та любові. Віряни вшановують пам’ять преподобних Томи й Акакія.

День працівника природно-заповідної справи в Україні

День працівника природно-заповідної справи засновано указом глави держави у 2009 році. День створений з метою підтримати важливу природоохоронну сферу, а також відзначити нелегку, відповідальну роботу працівників та їхній внесок у захист природи. Діями та прагненнями фахівців цієї галузі збережено безліч природних комплексів та біологічних видів, зупинене розорення багатьох природних регіонів.

Якщо казати про числа, то це більш ніж 8000 зон та об’єктів, які займають площу близько 4 млн га. Це приблизно 6,5% території країни. Зараз природоохоронний фонд України налічує 7721 природних та 675 штучних об’єктів.

Міжнародний день миру та любові

Міжнародний день миру та любові (International Peace & Love Day), що відзначається щороку 7 липня, – це всесвітня акція, покликана поширити хвилю позитивної енергії по всій планеті. Цей день, який без особливих зусиль долає національні кордони та культурні відмінності, є потужним символом універсальних людських чеснот – миру та любові. Це день, який надихає нас випромінювати позитив, прощати і культивувати атмосферу взаєморозуміння і прийняття.

Яке сьогодні релігійне свято

7 липня у церковному календарі – день пам’яті преподобних Томи й Акакія. Преподобний Тома разом з преподобним Акакієм віддавали своє життя молитві, покаянню та відданості Богу. Їхні подвиги в пустелі, відмова від світських благ і постійна молитва надають нам приклад духовної наполегливості та самовідданості.

Преподобний Тома народився в Єгипті в IV столітті. З раннього віку він відчув покликання до чернечого життя. Відомо, що він був учнем преподобного Пахомія Великого, засновника громадського чернецтва в Єгипті.

Преподобний Тома вів суворе аскетичне життя, присвячуючи себе молитві, посту і праці. Він мав дар зцілення і пророкування, і до нього приходили люди з різними потребами та проблемами. Тома заснував кілька монастирів і був наставником багатьох ченців. Його духовні настанови мали великий вплив на розвиток чернецтва в Єгипті.

Преподобний Акакій жив у V столітті і походив із Каппадокії (сучасна Туреччина). Акакій став ченцем у молодому віці та приєднався до монастиря, де був учнем старця Лота.

Акакій відзначався смиренністю і терпінням. Він піддавався суворим випробуванням від свого старця, але ніколи не нарікав і зберігав віру та послух. За переданням, після смерті Акакія, старець Лот побачив видіння, де Акакій явився йому у славі та сказав: «Старче, я ще живий». Це стало свідченням його святості.

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Що не можна робити цього дня

Не можна носити будь-які прикраси.

Не відмовляйте у допомозі.

Заборонено нехтувати домашньою роботою.

Народні прикмети

Якщо пішов дощ, то така погода буде ще кілька днів.

Ввечері почути крик журавлів – наступного дня буде спекотно.

Кінь витягнув шию і принюхується – до дощу.

Пам’ятні події 7 липня

1659 – об'єднане українсько-польсько-кримське військо на чолі з Іваном Виговським розбило московське військо під Конотопом.

1709 – шведський король Карл XII під час бойової вилазки під Полтавою отримав вогнепальне поранення в ногу.

1915 – в османському місті Трабзон почався вірменський погром.

1923 – у Празі відкрито Український педагогічний інститут імені Драгоманова.

1940 – у Львові відкрито Літературно-меморіальний музей Івана Франка.

1963 – стався Іссикський сель, один з найбільших і руйнівних селевих потоків на території СРСР.

1977 – США провели перше випробування «гуманної» зброї – нейтронної бомби, після вибуху якої гинуть лише живі істоти, а будівлі і техніка залишаються неушкодженими.

1978 – проголошено незалежність Соломонових островів.

1987 – у Чорнобилі розпочався судовий процес над трьома керівниками Чорнобильської АЕС, котрих звинуватили у вибуху на станції за рік перед тим.

1989 – у Сімферополі почалася видаватися газета кримськотатарською мовою.

2005 – серія вибухів бомб в лондонському метро і міських автобусах.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Герман, Лук'ян, Остап, Павло, Сергій, Євдокія, Єфросинія.