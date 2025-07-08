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8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 липня – Всесвітній день боротьби з алергією
фото: depositphotos.com

Сьогодні краще не вирушати у далеку дорогу

8 липня відзначається Всесвітній день боротьби з алергією та Всесвітній день розкриття інформації. Віряни вшановують пам’ять мученика Прокопія.

Всесвітній день боротьби з алергією

8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

8 липня щорічно у всьому світі відзначається День боротьби з алергією (World Allergy Day). Цей день відзначають за ініціативи Всесвітніх організацій алергії та імунопатології (WAO і WIPO). Головна мета впровадження – звернути увагу людей до актуальної проблеми поширення захворювання та його профілактики і лікування. 

Вперше поняття «алергія» з’явилося у 1906 році завдяки австрійському лікарю Пірке. Згідно з даними ВООЗ, алергія розповсюджується дуже стрімко. Ще на початку XXI сторіччя від цієї хвороби страждав кожний десятий дорослий мешканець планети та кожна четверта дитина, у 2021 році від алергії страждає кожен третій мешканець планети.

Інформування суспільства щодо цієї хвороби допоможе багатьом жити повноцінним життям. Адже будь-який симптом чи прояв алергії – серйозний привід звернутися до лікаря, щоб обрати правильну схему лікування та більше не допустити повторних проявів хвороби. 

Всесвітній день розкриття інформації

8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Всесвітній день викриття (World Disclosure Day) або Всесвітній день розкриття інформації. Цей день є частиною руху за правду, який бажає пролити світло на різноманітні проблеми. Головна його мета полягає в тому, щоб надати людям можливість об'єднатися і заявити про своє право на отримання правдивої інформації.

Яке сьогодні релігійне свято

8 липня в церковному календарі – святого великомученика Прокопія. Він жив за часів імператора Діоклетіана (284-305). Батько святого, знатний римлянин на ім’я Христофор, був християнином, але мати, Феодосія, сповідувала язичництво. Прокопій отримав світську освіту і був представлений Діоклітіану. Проте після візії Господа Ісуса Христа під час мандрування до Єгипту, Прокопій став відданим послідовником Христа та оборонцем християн від язичників. Його мучеництво та нескореність віри служили прикладом для багатьох і надихнули інших християн піти на подібний подвиг. Святий Прокопій — мученик, який змінив своє життя радикально після зустрічі з Господом.

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Що не можна робити цього дня

  • Не варто з'ясовувати стосунки і лаятися.
  • Не можна починати жодної нової справи.
  • Краще не вирушати в далеку дорогу.

Народні прикмети

  • Якщо після полудня вийшло сонце, то перша половина серпня буде сонячною.
  • Після обіду задощило – до затяжної негоди.
  • Дощ, але немає вітру – негода буде недовгою.

Пам’ятні події 8 липня

  • 1592 – відбулася битва при Сачхоні між японським і корейським флотами.
  • 1659 – у битві під Конотопом війська гетьмана Івана Виговського за підтримки Кримського ханату завдали нищівної поразки московським військам Олексія Трубецького.
  • 1709 – під Полтавою зазнали поразки війська шведського короля Карла XII і українського гетьмана Івана Мазепи у бою проти московських військ царя Петра I.
  • 1796 – видано перший паспорт громадянина США.
  • 1889 – вперше вийшла друком фінансова газета «The Wall Street Journal».
  • 1913 – завершилися останні вибори у Галицький крайовий сейм, внаслідок яких кількість українських депутатів збільшилася майже вдвічі (з 16 до 31).
  • 1916 – указ про мобілізацію на примусові роботи 400 тис. жителів Туркестану і степових областей. Масове повстання казахських племен було жорстоко придушене.
  • 1918 – створено Державний сенат Української Держави – вищу судову інституцію.
  • 2014 – збірна Німеччини у півфіналі Чемпіонату світу з футболу перемогла на його полі 5-разового чемпіона світу, фаворита і господаря чемпіонату збірну Бразилії з сенсаційним рахунком 7:1 (5:0 в 1-му таймі), побивши при цьому багато світових футбольних рекордів.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Сава, Федір.

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Теги: церква свята релігія Україна традиції свято

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