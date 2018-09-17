Під час штурму Генпрокуратури постраждали сім поліцейських (відео)



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Події біля Генпрокуратури

При спробі потрапити в адмінбудівлю відбулася штовханина між учасниками мітингу і правоохоронцями

Під час акції біля Генеральної прокуратури України, учасники якої засуджують передачу російській стороні уродженця Інгушетії Тимура Тумгоєва, постраждало семеро поліцейських. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Правоохоронці інформують, що «під час заходу активісти розписали стіни будівлі, а потім агресивно налаштовані учасники намагалися потрапити у приміщення, застосували газові балончики, а відтак виникла сутичка із працівниками поліції, які забезпечували правопорядок».

«Під час конфлікту постраждало кілька правоохоронців, надати допомогу яким не було можливості через людей, які штурмували приміщення. Згодом учасники акції зробили коридор – і поліцейські відступили. Постраждалим поліцейським надають необхідну медичну допомогу», - повідомляють у відомстві.

Також у поліції заявляють, що після цього учасники акції намагалися пошкодити вхідні двері адмінбудівлі, а із приміщення застосували вогнегасники. У відповідь активісти почали кидати по вікнах камінням і бруківкою.

На місці продовжують нести службу поліцейські, зокрема співробітники поліції діалогу, які закликають учасників акції дотримуватися чинного законодавства та висловлювати свою позицію у мирний спосіб.

Як повідомлялося, вранці 17 вересня під Генеральною прокуратурою проходить мітинг, учасники якого засуджують передачу російській стороні уродженця Інгушетії Тимура Тумгоєва.