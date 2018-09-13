В Грузії заборонили використання поліетиленових пакетів



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Заборона поліетиленових пакетів у Грузії буде поетапною і розпочнеться з 1 жовтня 2018 року

У Грузії з 1 жовтня з метою зниження забруднення довкілля заборонять виробництво, імпорт і реалізацію поліетиленових пакетів товщиною менше 15 мікронів, повідомив міністр охорони навколишнього середовища і сільського господарства Грузії Леван Давіташвілі в середу, 12 вересня.

Крім того, в рамках нової політики охорони навколишнього середовища уряд Грузії з квітня 2019 року заборонить виробництво, імпорт і реалізацію поліетиленових пакетів будь-якої товщини. Таким чином, буде дозволено виробляти, імпортувати і реалізувати лише пакети, що підлягають розпаду, повідомила агенція «Новости-Грузия».

Головна мета цих змін – зниження забруднення навколишнього середовища і заохочення екологічно чистих ініціатив.

Як відомо, поліетиленові пакети не підлягають біологічній деградації, їхній період розкладання – понад сто років. Відразу після використання поліетиленові пакети перетворюються у відходи, які згодом викликають забруднення грунту і води.