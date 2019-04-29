В Індії у прірву впав автобус, загинули 10 людей



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Близько трьох десятків постраждалих доправлені в лікарн

Десять осіб загинули, ще 26 людей постраждали при падінні автобуса в ущелину завглибшки 60 метрів в штаті Хімачал-Прадеш на півночі Індії.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Аварія сталася в суботу вночі біля села Панчпулла району Чамба, приблизно в 327 км до північно-заходу від Шимли, адміністративного центру штату Хімачал-Прадеш.

«Вчора вночі автобус з пасажирами впав в ущелину глибиною 60 метрів близько Панчпулли. Десять людей загинули, кілька постраждали», — сказав представник поліції району Чамба.

Він також зазначив, що постраждалі були доставлені в лікарні.

За його словами, водій автобуса втратив керування.