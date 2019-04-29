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    В Індії у прірву впав автобус, загинули 10 людей

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    В Індії у прірву впав автобус, загинули 10 людей

    Близько трьох десятків постраждалих доправлені в лікарн

    Десять осіб загинули, ще 26 людей постраждали при падінні автобуса в ущелину завглибшки 60 метрів в штаті Хімачал-Прадеш на півночі Індії.

    Про це повідомляє Сіньхуа.

    Аварія сталася в суботу вночі біля села Панчпулла району Чамба, приблизно в 327 км до північно-заходу від Шимли, адміністративного центру штату Хімачал-Прадеш.

    «Вчора вночі автобус з пасажирами впав в ущелину глибиною 60 метрів близько Панчпулли. Десять людей загинули, кілька постраждали», — сказав представник поліції району Чамба.

    Він також зазначив, що постраждалі були доставлені в лікарні.

    За його словами, водій автобуса втратив керування.

    водій аварія
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