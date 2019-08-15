В Ірландії у літака перед зльотом загорілося шасі



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Всі пасажири і екіпаж покинули літак Фото: The Sun

Авіадиспетчери помітили вогонь і дим біля правого шасі літака під час руління на злітно-посадковій смузі

У міжнародному аеропорту «Шеннон» в Ірландії у літака американської чартерної авіакомпанії Omni Air International перед виконанням зльоту загорілося шасі.

Про це 15 серпня повідомляє газета The Sun.

Як зазначається, авіадиспетчери помітили вогонь і дим біля правого шасі літака під час руління на злітно-посадковій смузі. Вони попередили екіпаж, після чого лайнер зупинився.

Всі пасажири і екіпаж покинули літак.

Через інцидент робота аеропорту була тимчасово зупинена.

Авіакомпанія Omni Air International - авіакомпанія, яка перевозить американських солдатів і співробітників Міноборони США, а також членів їх сімей по всьому світу. За даними Міністерства транспорту Ірландії, з січня по березень через аеропорт «Шеннон» щодня проходили в середньому близько 300 американських військових.

Нагадаємо, в четвер вранці, 15 серпня, літак «Уральських авіаліній» жорстко приземлився на кукурудзяному полі на відстані більше 1 км від злітно-посадкової смуги аеродрому «Жуковський».

За фактом аварійної посадки Airbus А-321 порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки польотів.

В МОЗ РФ повідомили, що в результаті жорсткої посадки літака в Підмосков'ї постраждали 23 пасажири, серед них п’ятеро дітей.

Джерело: Интерфакс