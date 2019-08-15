  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Ірландії у літака перед зльотом загорілося шасі

    • Розсилка
    <p>Всі пасажири і екіпаж покинули літак</p> - В Ірландії у літака перед зльотом загорілося шасі

    Всі пасажири і екіпаж покинули літак

    Фото: The Sun

    Авіадиспетчери помітили вогонь і дим біля правого шасі літака під час руління на злітно-посадковій смузі

    У міжнародному аеропорту «Шеннон» в Ірландії у літака американської чартерної авіакомпанії Omni Air International перед виконанням зльоту загорілося шасі.

    Про це 15 серпня повідомляє газета The Sun.

    Як зазначається, авіадиспетчери помітили вогонь і дим біля правого шасі літака під час руління на злітно-посадковій смузі. Вони попередили екіпаж, після чого лайнер зупинився.

    Всі пасажири і екіпаж покинули літак.

    Через інцидент робота аеропорту була тимчасово зупинена.

    Авіакомпанія Omni Air International - авіакомпанія, яка перевозить американських солдатів і співробітників Міноборони США, а також членів їх сімей по всьому світу. За даними Міністерства транспорту Ірландії, з січня по березень через аеропорт «Шеннон» щодня проходили в середньому близько 300 американських військових.

    Нагадаємо, в четвер вранці, 15 серпня, літак «Уральських авіаліній» жорстко приземлився на кукурудзяному полі на відстані більше 1 км від злітно-посадкової смуги аеродрому «Жуковський». 

    За фактом аварійної посадки Airbus А-321 порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки польотів.

    В МОЗ РФ повідомили, що в результаті жорсткої посадки літака в Підмосков'ї постраждали 23 пасажири, серед них п’ятеро дітей.

    Джерело: Интерфакс

    Читайте також
    США лайнер літак Ірландія аеропорт авіаперевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ