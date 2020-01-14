В Іспанії стався вибух на нафтохімічному заводі: є постраждалі
Влада рекомендувала жителям прилеглих районів залишатися в будинках і не відкривати двері і вікна
В іспанській провінції Таррагона стався вибух на нафтохімічному заводі, внаслідок чого постраждали щонайменше чотири людини.
Про це повідомляє Diari de Tarragona.
Повідомляється, що ввечері 14 січня на заводі між Ла Канонджа і Бонавишта стався потужний вибух. Один з потерпілих перебуває у важкому стані.
Breaking: A massive explosion occurred at a plant in #Tarragona in #Catalonia , #Spain— News_Executive (@News_Executive) 14 січня 2020 р.
Authorities have asked residents of the following villages/cities to secure doors/windows and stay indoors
TARRAGONA
SALOU
VILASECA
REUS
CONSTANTÍ
EL MORELL
LA CANONJA
(Video: @laura_presicce) pic.twitter.com/OLOXaXi31s
Цивільний захист рекомендував жителям прилеглих районів залишатися в будинках і не відкривати двері і вікна, поки не будуть отримані відомості про причини і наслідки вибуху.
Current situation #Tarragona Spain after huge blast in chemical plantpic.twitter.com/plTHM4k6SY— NewsBlog breaking (@NBbreaking) 14 січня 2020 р.
#Breaking: Just in - Major explosion being reported at a facility in #Tarragona in #Catalonia in #Spain. pic.twitter.com/o7uJsyyxrE— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 14 січня 2020 р.
За відомостями очевидців, вибух був чутний в багатьох району Таррагони, а також за кілька кілометрів від міста.