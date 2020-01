В Іспанії стався вибух на нафтохімічному заводі: є постраждалі

Влада рекомендувала жителям прилеглих районів залишатися в будинках і не відкривати двері і вікна

В іспанській провінції Таррагона стався вибух на нафтохімічному заводі, внаслідок чого постраждали щонайменше чотири людини.

Про це повідомляє Diari de Tarragona.

Повідомляється, що ввечері 14 січня на заводі між Ла Канонджа і Бонавишта стався потужний вибух. Один з потерпілих перебуває у важкому стані.

Breaking: A massive explosion occurred at a plant in #Tarragona in #Catalonia , #Spain

Authorities have asked residents of the following villages/cities to secure doors/windows and stay indoors

TARRAGONA

SALOU

VILASECA

REUS

CONSTANTÍ

EL MORELL

LA CANONJA

(Video: @laura_presicce) pic.twitter.com/OLOXaXi31s