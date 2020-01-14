В Іспанії стався вибух на нафтохімічному заводі: є постраждалі



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В Іспанії стався вибух на нафтохімічному заводі Фото: Adrià Mirabal Parada

Влада рекомендувала жителям прилеглих районів залишатися в будинках і не відкривати двері і вікна

В іспанській провінції Таррагона стався вибух на нафтохімічному заводі, внаслідок чого постраждали щонайменше чотири людини.

Про це повідомляє Diari de Tarragona.

Повідомляється, що ввечері 14 січня на заводі між Ла Канонджа і Бонавишта стався потужний вибух. Один з потерпілих перебуває у важкому стані.

Breaking: A massive explosion occurred at a plant in #Tarragona in #Catalonia , #Spain

Authorities have asked residents of the following villages/cities to secure doors/windows and stay indoors

TARRAGONA

SALOU

VILASECA

REUS

CONSTANTÍ

EL MORELL

LA CANONJA

(Video: @laura_presicce) pic.twitter.com/OLOXaXi31s — News_Executive (@News_Executive) 14 січня 2020 р.

Цивільний захист рекомендував жителям прилеглих районів залишатися в будинках і не відкривати двері і вікна, поки не будуть отримані відомості про причини і наслідки вибуху.

Current situation #Tarragona Spain after huge blast in chemical plantpic.twitter.com/plTHM4k6SY — NewsBlog breaking (@NBbreaking) 14 січня 2020 р.

За відомостями очевидців, вибух був чутний в багатьох району Таррагони, а також за кілька кілометрів від міста.