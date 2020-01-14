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    В Іспанії стався вибух на нафтохімічному заводі: є постраждалі

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    В Іспанії стався вибух на нафтохімічному заводі - В Іспанії стався вибух на нафтохімічному заводі: є постраждалі
    В Іспанії стався вибух на нафтохімічному заводі
    Фото: Adrià Mirabal Parada

    Влада рекомендувала жителям прилеглих районів залишатися в будинках і не відкривати двері і вікна

    В іспанській провінції Таррагона стався вибух на нафтохімічному заводі, внаслідок чого постраждали щонайменше чотири людини.

    Про це повідомляє Diari de Tarragona.

    Повідомляється, що ввечері 14 січня на заводі між Ла Канонджа і Бонавишта стався потужний вибух. Один з потерпілих перебуває у важкому стані.

    Цивільний захист рекомендував жителям прилеглих районів залишатися в будинках і не відкривати двері і вікна, поки не будуть отримані відомості про причини і наслідки вибуху.

    За відомостями очевидців, вибух був чутний в багатьох району Таррагони, а також за кілька кілометрів від міста.

    вибух Іспанія
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