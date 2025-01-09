Українці масово змінюють мобільних операторів: названо антилідера

«Київстар» за минулий рік втратив понад 200 тис. клієнтів через послугу зміни мобільного оператора

Найбільше номерів від інших операторів у 2024 році було перенесено до lifecell

У 2024 році кількість українців, які вирішили змінити мобільного оператора не змінюючи номер, зросла у 2,3 раза в порівнянні з показником 2023 року. Про це повідомляє Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

Кількість номерів мобільного зв'язку, перенесених у межах послуги MNP (англ. mobile number portability), що надає змогу перейти на обслуговування до іншого оператора зі збереженням мобільного номера, минулого року зросла до 340,63 тис.

Найбільшим донором виступив «Київстар», від якого було перенесено 60% (207,1 тис. номерів), на другому місці з 32% (109,53 тис.) Vodafone, на третьому з 6,7% (22,88 тис.) – lifecell, що входить до групи DVL.

Натомість найбільше номерів від інших операторів у 2024 році було перенесено до lifecell – 79% (269,76 тис.), Vodafone – 15,88% (54,11 тис.), і «Київстар» – 4,7% (16,16 тис.).

Раніше повідомлялося, що кількість номерів мобільного зв'язку, перенесених у межах послуги MNP, за п'ять років її дії (1 травня 2019 року – 1 травня 2024 року) сягнула 468,17 тис. До кінця 2024 року показник зріс до 517 тис.

Нагадаємо, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій оновив вимоги роботи базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану.

Раніше повідомлялося, що мобільний зв’язок в Україні працюватиме протягом трьох днів, якщо станеться блекаут. Раніше українські мобільні оператори «Київстар», Vodafone та lifecell заявили, що забезпечити на 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом десяти годин під час блекаутів вкрай складно.

Зокрема, під час відключень світла, внаслідок масового переходу на мобільний інтернет, різко зростає навантаження на мережі мобільних операторів. Це, своєю чергою, призводить до проблем зі зв'язком.

Також Міністерство цифрової трансформації працює над стабілізацією мобільного звʼязку під час відключень електроенергії.

До слова, європейські партнери виділять $435 млн на покращення зв'язку та відновлення телекомунікацій в Україні.