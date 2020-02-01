В Іспанії виявили перший випадок захворювання коронавірусом



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В Іспанії виявили перший випадок захворювання коронавірусом

Вірус виявили у одного з п’яти німецьких туристів, які перебували на карантині в одній з клінік острова Гомера

Перший випадок захворювання коронавірусом нового типу 2019 nCoV виявлено в Іспанії.

Про це йдеться в заяві міністерства охорони здоров’я країни, розміщеному в Twitter.

Вірус виявили у одного з п’яти німецьких туристів, які перебували на карантині в одній з клінік острова Гомера (Канарські острови).

Згодом їх аналізи відправили для обстеження в мадридський Інститут Карлоса III. За підсумками обстеження один із зразків дав позитивний результат.

Наразі пацієнт госпіталізований і ізольований.

El Centro Nacional de Microbiología ha confirmado, pasadas las diez de esta noche, que una de las muestras enviadas desde La Gomera ha dado positivo en #coronavirus pic.twitter.com/B21LojPzZD — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) January 31, 2020

Ще понад 140 підтверджених випадків інфікування коронавірусом зареєстрували в інших країнах світу, зокрема в США, Великій Британії та Росії.

Додамо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала всі країни світу готуватися протидії новому виду коронавірусу, спалах якого стався в китайському місті Ухань.

У ВООЗ стурбовані тим, що багато країн світу залишаються непідготовленими до коронавірусу, і закликають негайно вжити всіх необхідних заходів для забезпечення протидії поширенню вірусу. Зокрема, в ВООЗ просять забезпечити швидку та відкриту передачу всієї інформації про спалах коронавірусу. Також всі держави, включно з тими, хто ще не постраждав від нового вірусу, повинні виділити ресурси для виявлення і запобігання вірусу, а також для порятунку хворих.

Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.

28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.

А 29 січня у Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу».