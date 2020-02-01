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    В Іспанії виявили перший випадок захворювання коронавірусом

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    В Іспанії виявили перший випадок захворювання коронавірусом - В Іспанії виявили перший випадок захворювання коронавірусом
    В Іспанії виявили перший випадок захворювання коронавірусом

    Вірус виявили у одного з п’яти німецьких туристів, які перебували на карантині в одній з клінік острова Гомера

    Перший випадок захворювання коронавірусом нового типу 2019 nCoV виявлено в Іспанії.

    Про це йдеться в заяві міністерства охорони здоров’я країни, розміщеному в Twitter.

    Вірус виявили у одного з п’яти німецьких туристів, які перебували на карантині в одній з клінік острова Гомера (Канарські острови).

    Згодом їх аналізи відправили для обстеження в мадридський Інститут Карлоса III. За підсумками обстеження один із зразків дав позитивний результат.

    Наразі пацієнт госпіталізований і ізольований.

    Ще понад 140 підтверджених випадків інфікування коронавірусом зареєстрували в інших країнах світу, зокрема в США, Великій Британії та Росії.

    Додамо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала всі країни світу готуватися протидії новому виду коронавірусу, спалах якого стався в китайському місті Ухань.

    У ВООЗ стурбовані тим, що багато країн світу залишаються непідготовленими до коронавірусу, і закликають негайно вжити всіх необхідних заходів для забезпечення протидії поширенню вірусу. Зокрема, в ВООЗ просять забезпечити швидку та відкриту передачу всієї інформації про спалах коронавірусу. Також всі держави, включно з тими, хто ще не постраждав від нового вірусу, повинні виділити ресурси для виявлення і запобігання вірусу, а також для порятунку хворих.

    Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.

    28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.

    А 29 січня у Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу».

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    США Іспанія епідемія влада аналізи вірус ВООЗ
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