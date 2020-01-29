У Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу»



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Про порятунок від коронавірусу молилися близько 60 китайців, які живуть у Москві

Молебень про «порятунок від епідемії коронавірусу» пройшов в московському храмі Святителя Миколая в Голутвині, де знаходиться патріарше подвір'я Китайської автономної православної церкви. Про це пише російська агенція «Інтерфакс».

«Настоятель подвір'я протоієрей Ігор Зуєв відслужив молебень про порятунок від епідемії коронавирусної пневмонії, що охопила союзний Росії Китай», - повідомив журналвстам православний активіст Кирило Фролов.

За його словами, про порятунок молилися більше 60 китайців, які живуть у Москві, як хрещених, так і ті, що тільки долучаються до православ'я - дипломати, підприємці, студенти.





Як писав Главком, у Києво-Печерській лаврі наступного тижня, 8 лютого, молитимуться за зцілення від китайського коронавіруса.

Як повідомлялося, на сьогодні, 29 січня, кількість хворих на китайський коронавірус перевищила 6 тисяч осіб. Щонайменше 132 людини загинули. За межами Китаю в 17 місцях зареєстровано понад 70 підтверджених випадків захворювання, у тому числі не менше п'яти у США.

До слова, як повідомили в МОЗ, жоден із чотирьох випадків підозри на китайський коронавірус в Україні не підтвердився.

Також нагадаємо, що лікарі будуть тримати зв'язок із громадянами, які починаючи з 1 січня прибули до України з Китаю.

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