У Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу»
Про порятунок від коронавірусу молилися близько 60 китайців, які живуть у Москві
Молебень про «порятунок від епідемії коронавірусу» пройшов в московському храмі Святителя Миколая в Голутвині, де знаходиться патріарше подвір'я Китайської автономної православної церкви. Про це пише російська агенція «Інтерфакс».
«Настоятель подвір'я протоієрей Ігор Зуєв відслужив молебень про порятунок від епідемії коронавирусної пневмонії, що охопила союзний Росії Китай», - повідомив журналвстам православний активіст Кирило Фролов.
За його словами, про порятунок молилися більше 60 китайців, які живуть у Москві, як хрещених, так і ті, що тільки долучаються до православ'я - дипломати, підприємці, студенти.
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#храмСвятителяНиколаявГолутвине Церковь до 80-х годов XVII века была деревянной и располагалась на территории московского подворья Коломенского Голутвина монастыря (XV век). Была закрыта в 1923 году, служила местом размещения геологоразведочного института. Потом передана Третьяковской галерее. Реставрация шла с 1980 года. С 1992 года передана РПЦ. В 2011 году в ней учреждено подворье Китайской православной церкви. Это единственный храм в Москве, где часть богослужений идет на китайском языке. К слову, в Китае иностранцам запрещено заниматься религиозной деятельностью. А православные христиане там есть - около 18 тыс.человек. Отмечены случаи, когда некоторые из них специально приезжали в этот храм для крещения. Очень красивое место для прогулок. Солнечные лучи отразились от окон здания напротив храма. Получилось сочетание контрсвета и подсветки. . . . #храмНиколывГолутвине #историярядом #пешкомпоМоскве #ChurchofStNicholasinGolutvin #Nicholastemple #thisisMoscow #photographer #фотограф #nikolay_prokhorenko
Як писав Главком, у Києво-Печерській лаврі наступного тижня, 8 лютого, молитимуться за зцілення від китайського коронавіруса.
Як повідомлялося, на сьогодні, 29 січня, кількість хворих на китайський коронавірус перевищила 6 тисяч осіб. Щонайменше 132 людини загинули. За межами Китаю в 17 місцях зареєстровано понад 70 підтверджених випадків захворювання, у тому числі не менше п'яти у США.
До слова, як повідомили в МОЗ, жоден із чотирьох випадків підозри на китайський коронавірус в Україні не підтвердився.
Також нагадаємо, що лікарі будуть тримати зв'язок із громадянами, які починаючи з 1 січня прибули до України з Китаю.