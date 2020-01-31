У Канаді від китайського коронавірусу одужали двоє людей



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Чоловік лікувався в Саннібрукському центрі медичних наук після того, як прилетів з Китаю

Медики будуть стежити за парою, яку виписали з лікарні, вдома

У Канаді двох людей, які заразились китайським коронавірусом, виписали з лікарні у Торонто.

Про це повідомляє CBC.

Так, чоловік лікувався в Саннібрукському центрі медичних наук після того, як прилетів з Китаю.

Лікарі заявили, що стан чоловіка покращився під час його перебування в лікарні і що він більше не потребує стаціонарної допомоги.

Чоловіка госпіталізували 23 січня, наступного дня після повернення з китайського Гуанчжоу. Лікарі повідомили, Що пацієнту призначили «підтримувальну терапію», оскільки прямого лікування цієї хвороби не існує.

У дружини пацієнта також підтвердили випадок коронавірусу, хоча вона не була госпіталізована і перебувала в ізоляції вдома. Напередодні медики заявили, що у неї немає симптомів інфекції.

«У Саннібруці заявляють, що домашня ізоляція зараз є найкращим шляхом до одужання людини, хоча і представляє невеликий ризик для широкого загалу. Медики будуть стежити за парою вдома», — йдеться в повідомленні.

За словами представників охорони здоров'я, обом пацієнтам за п'ятдесят.

Додамо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала всі країни світу готуватися протидії новому виду коронавірусу, спалах якого стався в китайському місті Ухань.

У ВООЗ стурбовані тим, що багато країн світу залишаються непідготовленими до коронавірусу, і закликають негайно вжити всіх необхідних заходів для забезпечення протидії поширенню вірусу. Зокрема, в ВООЗ просять забезпечити швидку та відкриту передачу всієї інформації про спалах коронавірусу. Також всі держави, включно з тими, хто ще не постраждав від нового вірусу, повинні виділити ресурси для виявлення і запобігання вірусу, а також для порятунку хворих.

Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.

28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.

А 29 січня у Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу».