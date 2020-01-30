Смертельний коронавірус: ВООЗ закликає світ готуватися до боротьби з епідемією документ



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У Всесвітній організації охорони здоров'я закликають негайно вжити всіх необхідних заходів для забезпечення протидії поширенню вірусу

У ВООЗ стурбовані тим, що багато країн світу залишаються непідготовленими до коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала всіх лідерів країн світу готуватися до протидії новому виду пневмонії, спалах якої почався у китайському місті Ухань.

Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

«У організації стурбовані тим, що багато країн залишаються непідготовленими та закликають лідерів всіх країн вжити негайних заходів для забезпечення необхідної реакції», - йдеться у повідомленні.

ВООЗ просить забезпечити швидке та відкрите передавання всієї інформації про спалах коронавірусу. Всі країни, включно з тими, які ще не постраждали від нового вірусу, мають виділити ресурси для виявлення та запобігання проявів вірусу, а також для порятунку заражених людей.

Також у ВООЗ закликають приватні та державні науково-дослідні установи терміново прискорити скоординовану розробку вакцини проти коронавірусу, його діагностику та терапію.

Раніше у МОЗ повідомили, що маски не дають стовідсоткового захисту від інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом, тому використовувати їх слід разом з іншими засобами захисту.

До слова, у Китаї з рекордною швидкістю добудували лікарню для хворих на новий коронавірус.

Також зазначимо, що у Китай вирушив перший рейс для евакуації українців. Літак забере з курорту Санья 200 громадян.

Уперше новий тип вірусу, що спричиняє атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання – підвищена температура і кашель. Станом на 28 січня в Китаї померли від нового коронавірусу 106 осіб, кількість підтверджених випадків зараження в країні сягнула 4515.

За межами Китаю підтверджені випадки було зареєстровано в Таїланді (вісім), Японії (три), Південній Кореї (три), США (п'ять), В'єтнамі (два), Сінгапурі (чотири), Малайзії (чотири), Непалі (один), Франції (три), Австралії (чотири), Камбоджі (один).

За останніми даними, станом на 30 січня, у Китаї від коронавірусу померли 170 осіб. Виявлено понад 1700 нових випадків захворювання цією формою пневмонії. Всього в країні підтверджені вже 7711 випадків зараження. Підозра на вірус є ще відносно 12167 громадян.

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