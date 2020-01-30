Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус, - рішення уряду



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Михайло Мішустін підписав розпорядження про закриття кордону 30 січня

Прем'єр РФ Михайло Мішустін підписав розпорядження про закриття кордону РФ із Китаєм на Далекому Сході, щоб запобігти поширенню нового коронавірусу

Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав розпорядження про закриття кордону РФ із Китаєм на Далекому Сході. Про це повідомляють росЗМІ.

Таке рішення ухвалили для запобігання поширенню коронавірусу.

На засіданні уряду Мішустін сказав, що розпорядження підписав сьогодні.

28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.

Як повідомляв Главком, наразі на консульському обліку в Китаї перебувають майже 600 українців, інфікованих коронавірусом немає.

В Україні захворювання не зафіксовано. Посольство України в Китаї рекомендує українцям залишити Китай через спалах нового типу коронавірусу.

Уперше новий тип вірусу, що спричиняє атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання – підвищена температура і кашель. Станом на 28 січня в Китаї померли від нового коронавірусу 106 осіб, кількість підтверджених випадків зараження в країні сягнула 4515.

За межами Китаю підтверджені випадки було зареєстровано в Таїланді (вісім), Японії (три), Південній Кореї (три), США (п'ять), В'єтнамі (два), Сінгапурі (чотири), Малайзії (чотири), Непалі (один), Франції (три), Австралії (чотири), Камбоджі (один).

21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передавання коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Як повідомлялося, американські дослідники розробили онлайн-сервіс для відстеження коронавірусу з Китаю.

Нагадаємо, 26 січня через коронавірус Казахстан зупинив безвіз для транзитних пасажирів із Китаю.

Також з 3 лютого SkyUp призупиняє чартерні рейси до Китаю у зв'язку з коронавірусом.

Прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу. За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

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