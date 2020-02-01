В Україні розробляють власну тест-систему для діагностики коронавіруса



Розсилка ВІДПРАВИТИ

5 лютого запрацює власна українська тест-система

В Україні запрацює власна система діагностики коронавірусу.

Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данилов в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

За його словами, найближчим часом українська система повинна запрацювати.

«Виступав наш учений, він сказав не все. Насправді займаються розробкою наших власних тест-систем. Ми вже в середу (5 лютого – ред.) отримаємо власну українську тест-систему. Тому що 20-го числа (січня – ред.) китайці повністю дали всім бажаючим займатися створенням цих систем. Наша власна система буде найближчим часом», - заявив Данілов.

Додамо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала всі країни світу готуватися протидії новому виду коронавірусу, спалах якого стався в китайському місті Ухань.

У ВООЗ стурбовані тим, що багато країн світу залишаються непідготовленими до коронавірусу, і закликають негайно вжити всіх необхідних заходів для забезпечення протидії поширенню вірусу. Зокрема, в ВООЗ просять забезпечити швидку та відкриту передачу всієї інформації про спалах коронавірусу. Також всі держави, включно з тими, хто ще не постраждав від нового вірусу, повинні виділити ресурси для виявлення і запобігання вірусу, а також для порятунку хворих.

Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.

28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.

А 29 січня у Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу».