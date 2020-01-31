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    США заборонили в’їзд іноземцям, які упродовж останніх 14 днів були у Китаї

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    <span>Міністр охорони здоров&rsquo;я&nbsp;</span>підписав спеціальну декларацію щодо запровадження надзвичайної ситуації - США заборонили в’їзд іноземцям, які упродовж останніх 14 днів були у Китаї
    Міністр охорони здоров’я підписав спеціальну декларацію щодо запровадження надзвичайної ситуації

    У США оголосили надзвичайну ситуацію через китайський коронавірус

    Влада США оголосила надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я через розповсюдження у світі китайського коронавірусу. Зокрема до США заборонили в’їзд іноземцям, які упродовж останніх 14 днів були у Китаї.

    Про це оголосив міністр охорони здоров’я країни Алекс Азар, повідомляє CNN.

    Він підписав спеціальну декларацію щодо запровадження надзвичайної ситуації.

    У межах цих заходів Адміністрація президента США Дональда Трампа тимчасово заборонила в’їзд до країни іноземцям, які упродовж останніх 14 днів бували у Китаї.

    Зазначається, що заборона набуває чинності з 17:00 за тихоокеанським часом у неділю, 2 лютого. Підставою для нього стало те, що низка аспектів спалаху коронавірусу в Китаї досі невідомі.

    «США тимчасово призупиняють в'їзд у країну іноземним громадянам, які становлять ризик перенесення нового коронавірусу», — заявив міністр Азар.

    Громадяни США, які повертатимуться з Китаю, проходитимуть перевірку та упродовж 14 днів перебуватимуть на карантині.

    Додамо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала всі країни світу готуватися протидії новому виду коронавірусу, спалах якого стався в китайському місті Ухань.

    У ВООЗ стурбовані тим, що багато країн світу залишаються непідготовленими до коронавірусу, і закликають негайно вжити всіх необхідних заходів для забезпечення протидії поширенню вірусу. Зокрема, в ВООЗ просять забезпечити швидку та відкриту передачу всієї інформації про спалах коронавірусу. Також всі держави, включно з тими, хто ще не постраждав від нового вірусу, повинні виділити ресурси для виявлення і запобігання вірусу, а також для порятунку хворих.

    Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.

    28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.

    А 29 січня у Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу».

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    США міністр Китай епідемія влада вірус ВООЗ
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