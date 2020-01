У США оголосили надзвичайну ситуацію через китайський коронавірус

Влада США оголосила надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я через розповсюдження у світі китайського коронавірусу. Зокрема до США заборонили в’їзд іноземцям, які упродовж останніх 14 днів були у Китаї.

Про це оголосив міністр охорони здоров’я країни Алекс Азар, повідомляє CNN.

Він підписав спеціальну декларацію щодо запровадження надзвичайної ситуації.

У межах цих заходів Адміністрація президента США Дональда Трампа тимчасово заборонила в’їзд до країни іноземцям, які упродовж останніх 14 днів бували у Китаї.

Зазначається, що заборона набуває чинності з 17:00 за тихоокеанським часом у неділю, 2 лютого. Підставою для нього стало те, що низка аспектів спалаху коронавірусу в Китаї досі невідомі.

«США тимчасово призупиняють в'їзд у країну іноземним громадянам, які становлять ризик перенесення нового коронавірусу», — заявив міністр Азар.

Громадяни США, які повертатимуться з Китаю, проходитимуть перевірку та упродовж 14 днів перебуватимуть на карантині.

At this time, the risk to Americans remains low, and we are working to keep it that way. We will continue our work to monitor, respond to, and mitigate the spread of the #coronavirus and ensure that Americans have the most accurate and up-to-date health and travel information. https://t.co/eb4YN1H7QN