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    В Італії перекинувся пасажирський автобус: 26 постраждалих

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    Аварія сталась на автостраді А4, у провінції Порденоне

    У суботу, 19 травня, в Італії перекинувся пасажирський автобус компанії Flixbus, внаслідок аварії постраждали 26 людей.

    Про це повідомляє газета la Stampa.

    Аварія сталась на автостраді А4, у провінції Порденоне.

    Пасажирський автобус прямував з Турина до італійського міста Трієста.

    Під час руху водій автобуса не впорався з кермуванням, автобус перекинувся.

    Внаслідок ДТП травми дістали 26 людей, один із постраждалих у важкому стані, його госпіталізували за допомогою гелікоптера. У чоловіка травма голови.

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    В Італії перекинувся пасажирський автобус: 26 постраждалих
    В Італії перекинувся пасажирський автобус: 26 постраждалих
    В Італії перекинувся пасажирський автобус: 26 постраждалих
    В Італії перекинувся пасажирський автобус: 26 постраждалих
    В Італії перекинувся пасажирський автобус: 26 постраждалих
    В Італії перекинувся пасажирський автобус: 26 постраждалих
    В Італії перекинувся пасажирський автобус: 26 постраждалих

    Нагадаємо, у США внаслідок аварії зі шкільним автобусом у Нью-Джерсі двоє людей загинули і 43 дістали поранення.

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