В Італії перекинувся пасажирський автобус: 26 постраждалих

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Аварія сталась на автостраді А4, у провінції Порденоне

У суботу, 19 травня, в Італії перекинувся пасажирський автобус компанії Flixbus, внаслідок аварії постраждали 26 людей.

Про це повідомляє газета la Stampa.

Аварія сталась на автостраді А4, у провінції Порденоне.

Пасажирський автобус прямував з Турина до італійського міста Трієста.

Під час руху водій автобуса не впорався з кермуванням, автобус перекинувся.

Внаслідок ДТП травми дістали 26 людей, один із постраждалих у важкому стані, його госпіталізували за допомогою гелікоптера. У чоловіка травма голови.

Нагадаємо, у США внаслідок аварії зі шкільним автобусом у Нью-Джерсі двоє людей загинули і 43 дістали поранення.