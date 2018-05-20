В Італії перекинувся пасажирський автобус: 26 постраждалих
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Аварія сталась на автостраді А4, у провінції Порденоне
У суботу, 19 травня, в Італії перекинувся пасажирський автобус компанії Flixbus, внаслідок аварії постраждали 26 людей.
Про це повідомляє газета la Stampa.
Аварія сталась на автостраді А4, у провінції Порденоне.
Пасажирський автобус прямував з Турина до італійського міста Трієста.
Під час руху водій автобуса не впорався з кермуванням, автобус перекинувся.
Внаслідок ДТП травми дістали 26 людей, один із постраждалих у важкому стані, його госпіталізували за допомогою гелікоптера. У чоловіка травма голови.
Нагадаємо, у США внаслідок аварії зі шкільним автобусом у Нью-Джерсі двоє людей загинули і 43 дістали поранення.