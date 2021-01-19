В Італії знайшли викрадену 500-річну картину Леонардо да Вінчі. Її автором може бути учень художника

Прокурор Неаполя Джованні Мелілло розповів, що картина зазвичай є частиною колекції музею при церкві Сан-Доменіко-Маджоре у місті. Але про викрадення там не знали, тому що «кімната, де зберігається картина, була зачинена протягом трьох місяців» через пандемію коронавірусу.

Відтак невідомо, коли було вкрадено витвір мистецтва, бо ніхто не заявляв про його зникнення. Поліція зараз розслідує обставини крадіжки. Водночас у музеї не було ніяких слідів злому.

«Ймовірно, що це була крадіжка на замовлення організації, що займається міжнародною торгівлею творами мистецтва», – сказав Мелілло.

Портрет намальований на основі знаменитого зображення Христа Леонардо да Вінчі. На картині у Христа одна рука піднята як жест благословення, в іншій – кришталева куля. За життя да Вінчі його учні зробили чимало копій цієї роботи.

Фото: Daniel Arrhakis / Flickr

Хоча невідомо, хто створив саме цю копію, вважається, що її наприкінці 1510-х років намалював один з учнів художника. Дослідник мистецтва да Вінчі Метью Ландрус з Оксфордського університету вважає, що більшу частину полотна малював Бернардіно Луіні – учень да Вінчі. Сам майстер, найімовірніше, лише вносив невеликі правки і створив всього 5 – 20% картини.

У 2019 картину відправляли у Рим на виставку, а у січні 2020 року передали церкві Неаполя Сан-Доменіко-Маджоре. Коли саме її вкрали – поліція не уточнила.

Оригінал «Спасителя світу» у 2017 році продали на аукціоні Christieʼs у Нью-Йорку за рекордні $450,3 мільйона. Імовірно, власником картини став принц із Саудівської Аравії.