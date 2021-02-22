У квартирі Полякової від танення снігу обвалилась стеля (відео)

Співачка не добирала слів, звинувачуючи комунальників у своїй біді

У квартирі співачки Ольги Полякової на вулиці Інститутській у центрі Києва вранці 22 лютого обвалилась підвісна стеля. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши відео з квартири.

«Я просила ЖЕК прибрати сніг (з даху. – Ред.) ще минулої п’ятниці. Всім було наплювати. У вихідні текла стеля, а сьогодні зранку, коли мої діти збиралися до школи, були в цій квартирі, це все почало падати», – розповіла Полякова.

Вона продемонструвала стелю, що обвалилась на кухні та вітальні. За її словами, вода зі стелі текла всю ніч.

Полякова поскаржилась на комунальників, які, за її словами, ігнорували прохання прибрати сніг. При цьому співачка не добирала слів.

Полякова додала, що не розуміє, до кого звертатися і на кого писати скаргу.

Також співачка заявила, що щомісяця сплачує за комунальні послуги 35 тис. грн. Вона уточнила, що будинок. в якому вона проживає, належить Державному управлінню справами.

Як повідомлялося, після сильних снігопадів столиця готується до можливих підтоплень.