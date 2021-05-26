«Страны «Украина» вообще не было в истории». Українця засудили за ворожі заклики в соцмережі

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості

Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області визнав винним чоловіка у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України і призначив чотири роки позбавлення волі, які замінив на один рік іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 24 травня.

На початку 2020 року обвинувачений зробив кілька дописів у соціальній мережі «ВКонтакте». Так, у спільнотах «Днепропетровская народная республика ДпНР» під відеоматеріалом розмістив коментар: «Какой суверенітет Украины? Давно пора возвращаться в состав единой Родины! Только в составе России мы сможем дальше жить».

Під фотоматеріалом «Украина, ДНР, ЛНР – стихи и анекдоты» залишив такий коментар: «Вообще такой страны «Украина» не было в истории. Был бы клич многие поддержали бы вернуться в состав России!», «Россия – родина патритов».

Під статтею з назвою «Ребята, мы помним! Мы всё помним!» розмістив коментар: «Пора бы нам уже встать и бороться против окупации. Нужно выбрать путь борьбы, и тогда, нас примет в стройные ряды Россия - мать!!!»; «Донецк ДНР новости Новороссии» залишив допис: «Донецк и Луганск уже на пол пути в Россию ждем остальных. Днепр вставай!».

Згідно з висновками судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи, дописи обвинуваченого містять висловлювання із закликами до насильницьких дій, а саме: мешканцям Дніпропетровської області взяти участь у військових діях, повстати на боротьбу проти окупації Києва шляхом, який обрав Донецьк.

Обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості і просив суд її затвердити. Суд погодився з умовами угоди.

Крім цього, присудив стягнути з обвинуваченого 6,7 тис. грн процесуальних витрат за проведені експертизи. Також суд розпорядився конфіскувати в обвинуваченого ноутбук Lenovo на користь держави, оскільки цей апарат визнано знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Як повідомляв «Главком», у квітні Конотопський міськрайонний суд Сумської області визнав винним машиніста електровоза локомотивного депо Конотоп за посягання на територіальну цілісність України і повалення конституційного ладу і призначив три роки тюрми, які замінено на один рік іспитового терміну. Протягом жовтня-листопада 2020 року залізничник сидів у соціальній мережі «Одноклассники», в якій зареєстрований з 2009 року, та лайкав публікації проросійського характеру, які з’являлися у нього на сторінці.

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