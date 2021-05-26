Одному з керівників терористичної групи «Брянка СССР» дали 15 років тюрми

Протягом 2014-2017 років обвинувачений займав керівні посади у терористичній групі «Брянка СРСР», зокрема, був командиром взводу і заступником командира батальйону з озброєння

Бойовика «ЛНР» заочно засуджено і конфісковано все майно

Тернопільський міськрайонний суд призначив 15 років в’язниці з конфіскацією майна заступнику командира батальйону з озброєння терористичної групи «Брянка СССР» «ЛНР» Михайлу Лактіонову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 15 квітня.

Обвинуваченого визнано винним у створенні терористичної організації (ч.1 ст.258-3 КК України). У червні 2014 року Лактіонов добровільно став учасником терористичної організації «ЛНР» і до березня 2017 року займав керівні посади у терористичній групі «Брянка СРСР» . Зокрема, був командиром взводу і заступником командира батальйону з озброєння.

Також займався організацією перевірок технічного стану, обліку, ремонту озброєння та військової технік: бронетранспортерів, гармат, зенітних установок, автоматів Калашникова (АК-74), мінометів, гранатометів, пістолетів ТТ і ПМ. Видавав зброю членам групи «Брянка СССР» для ведення бойових дій проти військовослужбовців ЗС України та працівників правоохоронних органів на лінії розмежування в районі населених пунктів Калинове, Молодіжне, Михайлівка та Золоте Попаснянського району Луганській області.

Допит обвинуваченого не проводився, оскільки здійснювалось спеціальне судове провадження без його участі. Це пов’язано з тим, що бойовик переховується на непідконтрольній Україні території Луганської області.

Водночас його захисник заперечив винуватість свого клієнта у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.258-3 КК України, наголосивши, що без спілкування з обвинуваченим він, як захисник, не може будь-що пояснити.

Попри це, на думку суду, винуватість обвинуваченого Михайла Лактіонова повністю доводиться сукупністю досліджених під час судового розгляду доказів. Більше того обвинувачений усвідомлював, що «Л/ДНР» та інші незаконні збройні формування, діють на території України саме як терористичні організації, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали, а також чинять збройний опір, незаконну протидію та перешкоджають виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів України й військовослужбовцями ЗСУ, задіяними у проведенні антитерористичної операції.

Як повідомляв «Главком», Приморський районний суд Одеси призначив п’ять років позбавлення волі, яке замінив на три роки іспитового терміну для колишнього українського міліціонера, який брав участь у діяльності терористичної організації «ЛНР».

Крім цього, Лисичанський міський суд Луганської області заочно визнав винною у причетності до терористичної організації колишню співробітницю української прокуратури Вікторію Кравцову, яка обіймала так звану посаду «прокурорки» Алчевська й призначив їй вісім років шість місяців тюрми з конфіскацією майна.

Читайте також: